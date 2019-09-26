



«Неприятный эпизод получился из-за присутствия российских баз в Крыму. Так что в Беларуси нам российских баз не нужно», — парировали Сергею Лаврову на дискуссионной площадке talks.by.





«Крым — это Украина! Забрали землю у украинского народа, а теперь хотят и у нас кусок отобрать?» — задается вопросом другой участник форума.





Форумчане напомнили главе внешнеполитического ведомства РФ о том, что подписывая договор о независимости и целостности Украины, Россия таким образом давала гарантии, а потом сама же и нарушила международное право.





«Неважно, российским Крым был когда-то или не российским, главное, что Россия отпускала Украину из своих «красных оков» именно с Крымом».





«Сосед, уезжая в Египет, спрашивал, не возьму ли я его питбулей на недельку. Пришлось и мне дать уклончивый ответ, мол, где гарантия, что за мою доброту они меня же не порвут».





«Как их потом выкурить отсюда, когда они не нужны в Беларуси будут? Терять территории как братская Украина, отдавая Могилев или Витебск в народные республики?» — рассуждают на форуме.





«Народ Беларуси не подписывался быть пушечным мясом, а страна — одной большой мишенью», — лаконично высказался один из участников дискуссии.









Лаврову также объяснили, почему Беларуси не нужна авиабаза.





В-первых, потому что у Беларуси нет причин воевать с ЕС или Украиной.





Во-вторых, отмечают на форуме, России нужна эта база для военных действий с территории Беларуси. Нашей же стране это не нужно, для нас это опасно.





В-третьих, на опыте Крыма и Донбасса агрессивная политика Кремля очевидна всему миру: «Поэтому от таких «друзей» и «гарантов» надо держаться как можно дальше».







