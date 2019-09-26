«Несколько десятков белорусских интеллигентов просят Литву передать останки белорусского национального героя Кастуся Калиновского, чтобы они были перезахоронены, - рассказывают в литовских вечерних новостях. - Однако правительство говорит, что такую ​​просьбу рассматривать не будет, а Калиновский с другими повстанцами будет похоронен на кладбище Росса в Вильнюсе в ноябре».





Тем не менее однозначного заявления со стороны правительства Литвы на эту тему пока не было, передает радио Свабода (перевод: Белорусский партизан).





Что говорил представитель правительства





Так, первый заместитель канцлера правительства Литвы Дяйвидас Матулёнис говорил 25 сентября, что Литва не получала официального запроса по поводу перезахоронения - только узнали из прессы об обращении белорусских интеллектуалов.





Этому предложению в правительстве на данный момент не давали оценки, говорит он, и пока предполагается похоронить Калиновского вместе с другими повстанцами в Вильнюсе, хотя «трудно сказать, как там будет в будущем».





На перезахоронение повстанцев в Вильнюсе (и в их числе Калиновского, предположительно на данный момент) уже пригласили президента и премьера Польши, и они выразили заинтересованность, добавил Матулёнис.





С поляками разговаривают по этой теме отдельно, так как представители Литвы «полны решимости провести совместную церемонию».





Матулёнис говорил, что приглашения белорусским официальным лицам не высылали, но хотели бы пригласить и государственную делегацию, и неправительственные организации, которые чтят память Калиновского, и заинтересованных представителей католической церкви.





Также на церемонии, надеется он, будут представители Латвии и Украины.









Белорусскую делегацию пригласили на перезахоронение повстанцев в Вильнюсе

Но 26 сентября, как пишет BNS, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с белорусским коллегой пригласил белорусскцю делегацию на церемонию перезахоронения повстанцев в Вильнюсе (имя Калиновского прямо не упоминалось в сообщении).





Макей не ответил, на каком уровне может быть делегация.





Что говорят другие литовцы





Литовский активист, знакомый с темой перезахоронения повстанцев, рассказывал Свободе, что обращение белорусов рассматривалось на уровне руководства Литвы, и что литовские парламентарии вскоре намерены обратиться к властям с просьбой положительно ответить и передать Калиновского белорусской стороне.





О таких планах литовцев Свободе рассказывал и один из белорусских политиков.





Представители президента и правительства Литвы ответили 25 сентября, что обсуждений этого обращения на тот момент не было.









А директор Института истории Литвы Альвидас Никжантайцис в интервью 15min говорит о понимании желания белорусов похоронить Калиновского в Беларуси, рассуждает об угрозе независимости Беларуси и сравнивает символичность личности Калиновского для Беларуси со значением Витовта для Литвы.





Однако он отмечает, что белорусские власти о перезахоронении не высказывались, а белорусская элита не имеет единства во мнении относительно достойного места захоронения Калиновского.





Демонстрация приверженности Калиновскому «идет против официальной политической линии» в Беларуси, считает он, потому возникает вопрос о том, что же будет с останками Калиновского, если их передадут в Беларусь.









Если в Литве есть такой «национальный некрополь» как Росы, то в Беларуси - только размышления о создании чего-то подобного. Поэтому, как отмечает Никжантайцис, литовцы имеют «достаточно аргументов», чтобы перезахоронить Калиновского в Вильнюсе, недалеко от места смерти его и его соратников.