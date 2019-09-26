В Литве единства нет: правительство не хочет передавать останки Калиновского Беларуси
В новостях Литовской национальной телерадиокомпании LRT рассказали о просьбе передать Беларуси останки Кастуся Калиновского. Говорят, правительство не будет рассматривать просьбу белорусских интеллектуалов.
«Несколько десятков белорусских интеллигентов просят Литву передать останки белорусского национального героя Кастуся Калиновского, чтобы они были перезахоронены, - рассказывают в литовских вечерних новостях. - Однако правительство говорит, что такую просьбу рассматривать не будет, а Калиновский с другими повстанцами будет похоронен на кладбище Росса в Вильнюсе в ноябре».
Тем не менее однозначного заявления со стороны правительства Литвы на эту тему пока не было, передает радио Свабода (перевод: Белорусский партизан).
Что говорил представитель правительства
Так, первый заместитель канцлера правительства Литвы Дяйвидас Матулёнис говорил 25 сентября, что Литва не получала официального запроса по поводу перезахоронения - только узнали из прессы об обращении белорусских интеллектуалов.
Этому предложению в правительстве на данный момент не давали оценки, говорит он, и пока предполагается похоронить Калиновского вместе с другими повстанцами в Вильнюсе, хотя «трудно сказать, как там будет в будущем».
На перезахоронение повстанцев в Вильнюсе (и в их числе Калиновского, предположительно на данный момент) уже пригласили президента и премьера Польши, и они выразили заинтересованность, добавил Матулёнис.
С поляками разговаривают по этой теме отдельно, так как представители Литвы «полны решимости провести совместную церемонию».
Матулёнис говорил, что приглашения белорусским официальным лицам не высылали, но хотели бы пригласить и государственную делегацию, и неправительственные организации, которые чтят память Калиновского, и заинтересованных представителей католической церкви.
Также на церемонии, надеется он, будут представители Латвии и Украины.
Белорусскую делегацию пригласили на перезахоронение повстанцев в Вильнюсе
Но 26 сентября, как пишет BNS, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с белорусским коллегой пригласил белорусскцю делегацию на церемонию перезахоронения повстанцев в Вильнюсе (имя Калиновского прямо не упоминалось в сообщении).
Макей не ответил, на каком уровне может быть делегация.
Что говорят другие литовцы
Литовский активист, знакомый с темой перезахоронения повстанцев, рассказывал Свободе, что обращение белорусов рассматривалось на уровне руководства Литвы, и что литовские парламентарии вскоре намерены обратиться к властям с просьбой положительно ответить и передать Калиновского белорусской стороне.
О таких планах литовцев Свободе рассказывал и один из белорусских политиков.
Представители президента и правительства Литвы ответили 25 сентября, что обсуждений этого обращения на тот момент не было.
За перезахоронение Калиновского в Беларуси уже высказался литовский философ, профессор Гинтаутас Мажейкис, который видит в Калиновским символ независимости Беларуси, особенно важен в контексте переговоров с Россией о «углублении интеграции».
А директор Института истории Литвы Альвидас Никжантайцис в интервью 15min говорит о понимании желания белорусов похоронить Калиновского в Беларуси, рассуждает об угрозе независимости Беларуси и сравнивает символичность личности Калиновского для Беларуси со значением Витовта для Литвы.
Однако он отмечает, что белорусские власти о перезахоронении не высказывались, а белорусская элита не имеет единства во мнении относительно достойного места захоронения Калиновского.
Демонстрация приверженности Калиновскому «идет против официальной политической линии» в Беларуси, считает он, потому возникает вопрос о том, что же будет с останками Калиновского, если их передадут в Беларусь.
Если в Литве есть такой «национальный некрополь» как Росы, то в Беларуси - только размышления о создании чего-то подобного. Поэтому, как отмечает Никжантайцис, литовцы имеют «достаточно аргументов», чтобы перезахоронить Калиновского в Вильнюсе, недалеко от места смерти его и его соратников.
11:11 26/09/2019
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