Гинтаутас Мажейкис поддерживает эту инициативу. Он заявил, что Калиновский является символом независимости Беларуси, поэтому оппозиция может использовать возвращение его останков в Беларусь как предлог, чтобы заставить президента страны и правительство провести минимальные демократические реформы, пишет Профессор философии Университета Витовта Великогоподдерживает эту инициативу. Он заявил, что Калиновский является символом независимости Беларуси, поэтому оппозиция может использовать возвращение его останков в Беларусь как предлог, чтобы заставить президента страны и правительство провести минимальные демократические реформы, пишет lrt.lt.





Мажейкис напомнил о назначенной на 8 декабря встрече беларусского и российского президентов, на которой планируется подписать пакет документов об интеграции. По его мнению, углубление интеграции будет означать, что Беларусь фактически присоединится к России.





В этом контексте перезахоронение Калиновского в Беларуси могло бы стать символом того, что беларусский народ выступает за независимость от России, считает он.









По мнению Мажейкиса, литовцы и беларусы по-разному относятся к Калиновскому. Для литовцев важна не столько фигура Калиновского, сколько восстание 1863-64 годов в целом, в то время как для беларусов он является национальным героем.





“Калиновский считается одним из величайших национальных героев Беларуси. Так его воспринимают люди, которые стремятся к независимости Беларуси, демократии и том, чтобы Россия не вмешивалась в независимость Беларуси. Для них он является важным символом независимости”, – сказал он.





Останки участников восстания 1863-64 годов были обнаружены на горе Гедимина в Вильнюсе в 2017. Позднее было установлено, что среди них есть и останки руководителя восстания Кастуся Калиновского. Церемония перезахоронения должна пройти в этом году на кладбище Росса с участием делегаций Польши и Беларуси.



