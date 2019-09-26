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"Перезахоронение Калиновского в Беларуси может стать символом сопротивления России"

Во вторник беларусская общественность выступила с инициативой перезахоронить Кастуся Калиновского в Беларуси. Соответствующее обращение к Сейму Литвы было размещено в интернете.

Профессор философии Университета Витовта Великого Гинтаутас Мажейкис поддерживает эту инициативу. Он заявил, что Калиновский является символом независимости Беларуси, поэтому оппозиция может использовать возвращение его останков в Беларусь как предлог, чтобы заставить президента страны и правительство провести минимальные демократические реформы, пишет lrt.lt.

Мажейкис напомнил о назначенной на 8 декабря встрече беларусского и российского президентов, на которой планируется подписать пакет документов об интеграции. По его мнению, углубление интеграции будет означать, что Беларусь фактически присоединится к России.

В этом контексте перезахоронение Калиновского в Беларуси могло бы стать символом того, что беларусский народ выступает за независимость от России, считает он.


По мнению Мажейкиса, литовцы и беларусы по-разному относятся к Калиновскому. Для литовцев важна не столько фигура Калиновского, сколько восстание 1863-64 годов в целом, в то время как для беларусов он является национальным героем.

“Калиновский считается одним из величайших национальных героев Беларуси. Так его воспринимают люди, которые стремятся к независимости Беларуси, демократии и том, чтобы Россия не вмешивалась в независимость Беларуси. Для них он является важным символом независимости”, – сказал он.

Останки участников восстания 1863-64 годов были обнаружены на горе Гедимина в Вильнюсе в 2017. Позднее было установлено, что среди них есть и останки руководителя восстания Кастуся Калиновского. Церемония перезахоронения должна пройти в этом году на кладбище Росса с участием делегаций Польши и Беларуси.
Источник: reform.by
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