



Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на днях, выступая перед студентами, понес ту же пургу.





«Нужно каждый конкретный случай с деталями. Там вот был какой-то парень, который подбросил стаканчик. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Понимаете? Без суда, без следствия — и полицейский получил бы за это награду! Неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии — не важно. Нельзя — это закон. У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чёртовой матери. За стаканчик, за газету брошенную. Тем более на несанкционированной акции. Такая жизнь. Закон надо знать", -- заявил Песков, выступая перед студентами.





На этот урок вранья отреагировали не менее известные, чем Песков, россияне.









Сергей Алексашенко, экономист:





- В Вашингтоне, где я живу, я специально посмотрел в правила проведения митингов в связи с тем, что это столица, что здесь много служб безопасности, здесь не одна такая полиция, а здесь есть, скажем, администрация национальных парков. Потому что в Вашингтоне много территорий, в том числе Молл известный, где все монументы находятся – это все в администрации национальных парков. Есть администрация специальная у Верховного суда. Есть городская полиция. И, в принципе, здесь тоже нужно получать разрешения, особенно – на те шествия, которые связаны с перекрытием движения.





Но эти разрешения получаются. Просто на согласование на изменение организации движения транспорта уходит, как правило, больше времени, чем в Москве… В Москве, если проходит демонстрация партии власти, сторонников власти, то там перекрывают весь город, и никаких убытков ни Мосгортранс, ни Московский метрополитен при этом не несут. Если нужно – весь город вообще закроют. Собственно, перекрытие происходит, даже если движется какой-нибудь высокопоставленный чиновник. Поэтому, когда надо, движение в Москве перекрывается очень быстро.









Но ни одного случая, когда бы полицейские стреляли за брошенный пластиковый стаканчик или за то, что на них кто-то замахнулся газетой, я не видел. Даже в достаточно жестких столкновениях. Вы сами понимаете, когда… Вы помните, 16-й, по-моему, год или 15-й, в Шарлотсвилле были такие массовые националистические… По-моему, 16-й год. Столкновения сторонн в конфедератов и противников таких националистических. И, соответственно, достаточно жесткие столкновения. И в этот момент полиция начинает стрелять? Полицейских тоже толкают, в них могут и водой кинуться, полить их водой… Но представить себе, что полицейские будут стрелять в людей, которые стоят на улице… Даже агрессивно проводят свой марш, который в принципе санкционирован, потому что в добавление к свободе шествий есть свобода слова, свобода на выражение своего мнения.





Поэтому Дмитрий Песков живет какими-то… Я даже не знаю, откуда он это взял. И у него своя картина мира.





Матвей Ганапольский, журналист:





- Песков прекрасно знает, что врёт. Он знает, что на Западе каждый день демонстрации, но что-то не видно валяющихся трупов демонстрантов. Как знает Песков, хотя бы из американских сериалов, что применение огнестрельного оружия против человека, который не угрожает именно огнестрельным оружием полицейскому — это уголовное дело против самого полицейского. И Песков должен знать, хотя бы по сериалам, что при выстреле в человека, который бросил бумажный стаканчик, либо пластиковую бутылку, либо вывихнул плечико, следует передача дела полицейского в Отдел внутренних расследований (полицейские с ненавистью называют его «крысиный отдел») Там полицейского, стрельнувшего в протестующего за стаканчик, ждёт тюрьма, лишение полицейских званий и привилегий, но, главное, пенсии, которая нарабатывается десятилетиями. Но Песков, как мы знаем, сериалы не смотрит — у него нет телевизора, как и у Путина телефона, поэтому и лепит всякую пургу народу на потеху.