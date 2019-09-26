В Украине назвали явочные адреса российских шпионов в Беларуси

Мужчина работал слесарем на Запорожском государственном авиаремонтном заводе "Мигремонт" в системе "Укроборонпрома". Его задержали в июле, когда мужчина пытался передать очередные секретные документы. Украинец сообщил, что трижды встречался с российскими разведчиками на территории Беларуси.





17 января 2017 года он передавал секретную информацию в Гомеле (на улице Советской, 27). А потом передача данных дважды происходила в Минске (на улице Берута, 3) — 5 декабря 2017-го и 5 декабря 2018-го.





Как показывает Google Map, в Гомеле по указанному адресу находятся цирк, магазины, кафе и банк. В Минске на улице Берута, 3 размещается несколько организаций: автостоянка, адвокатское бюро, автомойка "Пчелка Майя", туристическое бюро и компания, занимающаяся программным обеспечением для автоматизации бизнеса в сфере общественного питания.









По информации следствия, за свои данные украинец получал от 400 до 2000 долларов. Всего он получил около 10 тысяч долларов. Все встречи с ним проводил сотрудник 316-го разведцентра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края).





Сообщается, что украинец передал российским разведчикам с июня 2015-го по 3 июля 2019 года 400 текстовых, графических и аудиофайлов. Это была информация о ремонте и модернизации штурмовых самолетов Вооруженных сил Украины, сроках завершения работ, опознавательных знаках авиации и разведтехнике, которой оснащались самолеты.