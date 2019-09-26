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«Смеемся над Украиной, а у нас то же самое».

Чем избиратели поразили бизнесмена, идущего в депутаты.

«Смеемся над Украиной, а у нас то же самое».
Фото brestcity.com
Предприниматель Александр Малашко, собирающий подписи для своего выдвижения кандидатом в депутаты по Сеницкому избирательному округу № 76, рассказал об опыте общения с избирателями, пишет gazetaby.com

– Огорчает, что практически в 100% случаев разговор идет о том, «а зачем это надо, все равно ничего не изменится». Вера людей в перемены близка к нулю, – рассказал Александр Малашко в программе Примус.

По словам бизнесмена, избирателей не интересует, поддерживает он власти или оппозицию: «Но в 80% случаев обреченно говорят, что с этим президентом ничего не изменится».

Малашко поразило, что избиратели не знают, какие выборы состоятся в ноябре.

Александр Малашко, фото из аккаунта в Фейсбуке

–  Присутствует элементарная безграмотность. Народ не отличает парламентские выборы, скажем, от местных. Приходится объяснять, что Палата представителей – это законотворческий орган, – рассказал предприниматель. –  Когда общаешься с людьми, разговор выходит на околохуторские задачи. К примеру, говорят, что нет пешеходного перехода. Рассказывают о сложностях, с которыми сталкиваются там, где живут. Которые должны решать местные власти и не решают.

Интересный момент. Мне говорят: вот проложишь тут асфальт – вот тогда за тебя будем голосовать. Идет такой мелкий шантаж. Часть людей говорит почти прямо: а что ты мне дашь? У тебя шиномонтаж? Дай тогда скидочную карту. Я веселюсь с этого. Приходится отвечать, что по законадательству так нельзя.

Ведущий программы Ярослав Романчук на это заметил: «Мы смеемся над Украиной, что там избирателей покупают за гречку. А а у нас то же самое. Просто белорусов еще никто не покупал».


Малашко пересказал разговор с одной женщиной, которая заявила, что политика и выборы ей неинтересны.

– Я ей сказал: так чего тогда жаловаться, что в стране все плохо, что асфальтовую дорожку у вас не проложили. Если вы только на кухне жалуетесь и никуда не обращаетесь, оно всё так и будет оставаться.
Максим Черный
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