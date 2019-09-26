



"Да, мы работаем с Украиной. И мы хотим, чтобы другие страны тоже работали. Когда я говорю "работали", я имею в виду деньги. Они (другие страны ) должны тоже давать больше денег. Мы дали много денег. Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Много людей не хотели этого делать, но я это сделал", – сказал Трамп.





Он такжевыразил надежду, что украинскому лидеру удастся найти общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным.









Обращаясь к Зеленскому, Трамп сказал, что это могло бы решить "решить ваши проблемы". Он добавил, что верит, что "Путин хотел бы что-то сделать".





"Это было бы грандиозное достижение. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать", – подытожил он.



