Трамп: Я дал Украине противотанковые установки, тогда как Обама отправлял одеяла и подушки
Президент США Дональд Трамп в ходе встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что США продолжают военную поддержку Украины, но хотят, чтобы другие страны тоже давали Украине больше денег.
Об этом сообщает Укринформ.
"Да, мы работаем с Украиной. И мы хотим, чтобы другие страны тоже работали. Когда я говорю "работали", я имею в виду деньги. Они (другие страны ) должны тоже давать больше денег. Мы дали много денег. Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Много людей не хотели этого делать, но я это сделал", – сказал Трамп.
Он такжевыразил надежду, что украинскому лидеру удастся найти общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обращаясь к Зеленскому, Трамп сказал, что это могло бы решить "решить ваши проблемы". Он добавил, что верит, что "Путин хотел бы что-то сделать".
"Это было бы грандиозное достижение. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать", – подытожил он.
08:59 26/09/2019
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