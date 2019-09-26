Сергей Марцелев: «Обещать не значит жениться»

При этом некоторые эксперты видят в унификации гражданского и налогового законодательства только благо - российскому и белорусскому бизнесу будет проще вести дела, пишет Белгазета.





Иные и вовсе говорят, что публикация «Коммерсанта» - обычный информационный вброс, призванный проверить реакцию белорусских политических элит и общества на возможный сценарий развития событий. Но если так, то почему официальный Минск молчит, а не опровергает? Согласно российскому изданию, программа экономической интеграции России и Беларуси предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021г. «БелГазета» вместе с политологом Сергеем Марцелевым попыталась разобраться: публикация «Коммерсанта» - дезинформация или предупреждение?





Сергей Марцелев: «Некогда уважаемое издание просто использовали как сливной бачок»

- Единственная информация, дающая хотя бы примерное представление о ходе «углубленной интеграции» между Минском и Москвой, появилась в «Коммерсанте». Ее тут же назвали сливом. Действительно ли это слив, а если слив - то чего: документов, слухов, желаний?





- «КоммерсантЪ» душой и наличностью принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Учитывая, что в прошлом году Путин выдал правительственные награды не только олигарху, но и его супруге, отношения между ним и Кремлем самые теплые. Так что некогда уважаемое издание просто использовали как сливной бачок.





- Насколько серьезно можно воспринимать якобы достигнутые соглашения об экономической интеграции?





- Алармисты снова говорят об аншлюсе. Вместе с тем Александр Лукашенко - прожженный интриган, если речь шла бы о реальном покушении на территорию его правления, он бы завернул процесс в обратную сторону. Так уже было три года назад с вопросом о российской авиабазе. Русские предприняли инфовброс, что «вопрос о базе уже решен», россиянки на форумах разведывали социальную инфраструктуру в Барановичах: «мужа переводят». Выбрали какой-то промежуточный вариант, Беларусь раскошеливается на $600 млн за совершенно не нужные ей истребители «завоевания превосходства в воздухе» СУ-30СМ. Такой самолет пока взлетит, Беларусь закончится. Фактически они будут исполнять российские военно-политические задачи, но остаются под белорусским командованием.





Но и здесь хитрые белорусы показали, что обещать не значит жениться. «Договор подписан на отлагательных условиях», «при наличии финансирования»… Так министр обороны Равков комментировал в мае двусторонние договоренности.





- Программа экономической интеграции рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение экономических систем Беларуси и России с января 2021г. Выполним ли описанный план?





- В экономическом отношении трагедией было бы введение единой валюты (читай, российского рубля) с эмиссионным центром в Москве. Это действительно была бы утрата независимости. А в том, что российские и белорусские предприниматели будут платить одинаковые налоги, каждый своему суверену, может, и нет большой беды. Унификация таможенных норм уже породила опасения, что контрсанкции России распространятся на Беларусь. Действительно, «КоммерсантЪ» цитирует подобную декларацию намерений сторон, когда речь идет о таможенной унификации. Останемся без креветок и пармезана. Создается впечатление, что белорусский правитель ужом вертится на сковородке, но готов только на скромные уступки восточному соседу.





- «КоммерсантЪ» без тени сомнения пишет, что «на уровне экономик речь идет о создании с 2022г. конфедеративного государства». А какой план интеграции увидели вы в публикации?





-Как следует из самой публикации, политическая интеграция двух государств на данном этапе не предусмотрена. Никакого общего парламента, а исполнительная власть в каждой из стран сохраняет свои позиции.





- Что вообще происходит сегодня между Беларусью и Россией? Лукашенко с Путиным больше не встречаются, а все контакты между руководством обеих стран происходят за закрытыми дверями.





- Не следует обнадеживать себя тем, что белорусский диктатор - ярый защитник независимости. Его политическая логика основана на том, что пока он единолично контролирует ресурсы и финансовые потоки в государстве и делиться не намерен. Пойти на попятную ему не дают элиты, которые кормятся возле трона. Но пресловутые «гарантии семье» могут заставить его изменить решение. Это случится, если военно-политическая нестабильность в регионе приблизится к уровню 2014г., началу украинского кризиса, а Александр Лукашенко будет не готов выполнить возможный ультиматум Москвы.





- Как на попытку аннексии отреагирует общество?





- К сожалению, скорее всего, спокойно. Информационное поле у нас перенасыщено российским агитпропом, жители районных центров, небольших населенных пунктов не видят альтернативы собирательному образу Путина-царя. Около трети белорусов подобные шаги воспримут с негодованием, но оказать действенное сопротивление оккупанту готовы единицы. Для большинства оппонентов власти более вероятным выходом будет эмиграция или абсентеизм, принципиальное неучастие в выборах, других госмероприятиях, связанных с гражданской активностью. Необходимо помнить о белорусских гражданах, работающих в России; по некоторым оценкам, их не меньше миллиона. Они поддержат любые интеграционные инициативы, вплоть до слияния государств, для них это дополнительные гарантии социальной и правовой защищенности на территории РФ.





Лояльность белорусских силовиков также вызывает сомнение, учитывая, что их давно «интегрируют» на ежегодных учениях с российскими коллегами. Кстати, т.н. интеграция в рамках Союзного государства наиболее успешно развивалась в рамках военно-технического сотрудничества. Это не только постоянные учения, но и модернизация и закупки военной техники, объединенная система ПВО.







