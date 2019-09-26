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БДИПЧ ОБСЕ направит наблюдателей на парламентские выборы в Беларуси

БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) готовится направить в Беларусь миссию по наблюдению за выборами в парламент, говорится на сайте организации.

"После официального приглашения наблюдать за предстоящими досрочными парламентскими выборами, запланированными на 17 ноября 2019 года, и  на основе заключений оценочной миссии, в соответствии со своим мандатом БДИПЧ готовится к проведению наблюдения за выборами", - сказано в сообщении организации.

В данной связи, продолжили там, в настоящее время БДИПЧ ведет набор экспертов, которые войдут в состав наблюдательной миссии. В частности,  организация ищет кандидатов на пост главы миссии, его заместителя, аналитика, политолога, медиа-аналитика, координатора долгосрочных наблюдателей.

По информации БДИПЧ, последний срок приема заявок от кандидатов – 2 октября. Также отмечается, что они должны быть готовы отправиться в Беларусь для наблюдения с 13 октября.


Как сообщалось, оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ после проведения миссии в Беларуси в конце августа рекомендовала провести наблюдение за предстоящими выборами в белорусский парламент и попросила государства-участники  ОБСЕ  направить 30 долгосрочных наблюдателей, а также 400 краткосрочных наблюдателей.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября. Досрочное голосование пройдет 12-16 ноября.
Интерфакс
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