БДИПЧ ОБСЕ направит наблюдателей на парламентские выборы в Беларуси

"После официального приглашения наблюдать за предстоящими досрочными парламентскими выборами, запланированными на 17 ноября 2019 года, и на основе заключений оценочной миссии, в соответствии со своим мандатом БДИПЧ готовится к проведению наблюдения за выборами", - сказано в сообщении организации.





В данной связи, продолжили там, в настоящее время БДИПЧ ведет набор экспертов, которые войдут в состав наблюдательной миссии. В частности, организация ищет кандидатов на пост главы миссии, его заместителя, аналитика, политолога, медиа-аналитика, координатора долгосрочных наблюдателей.





По информации БДИПЧ, последний срок приема заявок от кандидатов – 2 октября. Также отмечается, что они должны быть готовы отправиться в Беларусь для наблюдения с 13 октября.









Как сообщалось, оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ после проведения миссии в Беларуси в конце августа рекомендовала провести наблюдение за предстоящими выборами в белорусский парламент и попросила государства-участники ОБСЕ направить 30 долгосрочных наблюдателей, а также 400 краткосрочных наблюдателей.





Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября. Досрочное голосование пройдет 12-16 ноября.