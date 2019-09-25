Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Николай Лукашенко отвез урожай с полей президента в подшефные организации

Сегодня младший сын президента Николай Лукашенко, как и в предыдущие годы, отвез собранный с угодий главы государства урожай в подшефные организации пожилым людям и детям. Сюжет об этом показан на телеканале «Беларусь 1».

В сюжете показали привезенные в дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на столичной улице Ваупшасова мешки картошки (всего 4 т), корзины с дынями и яблоками, банки с соленьями и вареньем, приготовленные поварами президента, и мед из Александрии.

Николая Лукашенко сопровождали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, личный врач президента Светлана Коношенко, его первая учительница Мария Богомолова и другие.


В интернате гостей пригласили за стол, где угощали привезенными продуктами. Во время застолья не обошлось без песен. Кроме того, жителям интерната подарили теплые пледы от президента.

Для местной мини-фермы привезли 10 кур голландских пород, ранее сюда из хозяйства президента передавали птиц, кроликов и коз.


Ранее на этой неделе пресс-служба Александра Лукашенко рассказала, какой урожай убирают на экспериментальных полях президента Беларуси. Там отметили, что президент страны «лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций аграрной отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. Самые успешные из наработок внедряют в жизнь уже массово».
Источник: TUT.BY
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru