В сюжете показали привезенные в дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на столичной улице Ваупшасова мешки картошки (всего 4 т), корзины с дынями и яблоками, банки с соленьями и вареньем, приготовленные поварами президента, и мед из Александрии.





Николая Лукашенко сопровождали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, личный врач президента Светлана Коношенко, его первая учительница Мария Богомолова и другие.









В интернате гостей пригласили за стол, где угощали привезенными продуктами. Во время застолья не обошлось без песен. Кроме того, жителям интерната подарили теплые пледы от президента.



