Это вызвало бурные дискуссии в интернете. Одни поддерживают предложение, другие считают, что местом захоронения Калиновского должен стать Вильнюс.





«Наша Нива» спросила председателя «Белой Руси» Геннадия Давыдько, что он об этом думает.





«Я считаю, что Кастусь Калиновский — это выдающаяся личность нашей истории. И если это возвращение возможное, то конечно его надо поддерживать.





Пусть у нас появится место, где можно будет склонить голову перед его величием. Все же это один из самых знаменитых наших соотечественников.







