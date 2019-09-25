Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал полную расшифровку беседы.





Эту стенограмму позволил опубликовать Трамп своим указом от 24 сентября.





В расшифровке отмечается, что это не дословная стенограмма разговора двух президентов, а запись, сделанная людьми, которые присутствовали во время беседы. В связи с этим «ряд факторов» может повлиять на точность записи, в частности плохая связь, акцент или интерпретация сказанного.





По основному конкуренту на выборах Джо Байдену Трамп во время разговора попросил Зеленского «посмотреть» на дело в отношении сына Байдена.





«Есть много разговоров относительно сына Байдена. Что Байден остановил расследование (в Украине — ред.) и многие хотели бы узнать (контекстно — разобраться) об этом, и если вы можете что-то сделать с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастается что остановил расследование, и если можете заглянуть туда (в расследование)... звучит ужасно», — сказал Трамп.



