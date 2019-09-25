"Белсат" поговорил со Светланой Алексиевич, Нобелевской лауреаткой по литературе, которая выступает за перезахоронение останков лидера восстания 1863-1864 гг. в Беларуси.





Вы в числе первых подписались под обращением к литовским властям. Почему вы думаете, что Калиновского следует вернуть в Беларусь?





Наши герои нужны нам дома. Нам нужно формировать нацию. Нам нужно место, куда беларус может прийти и почувствовать, что он беларус, а то мы как язычники. Единственное место, где люди сплачиваются – дожинки. Как будто ничего другого нет… Или Линия Сталина – это то, вокруг чего пытаются сплотить наш народ. Мы так никогда не станем нацией. У нас должен быть пантеон героев и он должен быть дома.





Противники захоронения останков Калиновского сомневаются, что власти найдут подходящее место.





Это должен решить народ. Надо найти такое место, где будет наш пантеон. Нельзя спонтанно его выбрать.





Как бы вы парировали аргумент о том, что ментально беларусы еще не готовы к такому?





Я думаю, что страна, в которой Линия Сталина – это место поклонения, она не готова принять прах героя. В принципе власть тоже не готова. Думаю, что она против.





Но, прежде чем мы сформируем нацию, мы должны сформировать общество. Возможно, сегодня это не получится, но мы сформируем мысли и идеи людей и подумаем о том, как нам себя сделать.





Я отношу себя к романтикам и не верю, что Лукашенко организует почести к возвращению героя, но мы должны говорить людям, что настало время делать из себя нацию. И тут, конечно, нужна история, мифы и герои.









Недавно в Лиде на открытии памятника князю Гедимину были одновременно и флаги БРСМ и бело-красно-белые флаги. В ситуации с Калиновским есть ощущение, что образовались два лагеря. Получилось, что Калиновский, скорее, делит беларусов, а не объединяет. Что вы об этом думаете?





Плохую службу в этом сыграл Зенон Позняк и часть нашей эмиграции. Он [Позняк – Прим. Belsat.eu] имеет дело не с реальной Беларусью, а с той, которая у него в голове.





Мы живем здесь и видим, что нации нет и её нужно сделать. Тысячи людей по всей Беларуси потихоньку делают эту работу, но нам нужны символы. Собственно Позняк и начал этот раскол, о котором вы говорите.





Вы придете на церемонию захоронения Калиновского?





Я постараюсь быть в стране. Приду и поклонюсь герою.



