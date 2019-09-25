Самые странные новости в исполнении ОНТ собрало радио Свабода





“Антифейк” – новая программа от ОНТ в рамках главной итоговой программы "Контуры" будет выходить раз в неделю. В анонсе новой программы на ОНТ вспомнили материал российской газеты "Коммерсант".





Напомним, российское издание опубликовало информацию о содержании программы интеграции Беларуси и России, подписанной премьерами Румасом и Медведевым.









По версии “Коммерсанта”, речь идет о фактическом создании конфедеративного государства на уровне экономик с 2022 года. На ОНТ это назвали фейком.





А какие, мягко говоря, не вполне адекватные новости появлялись в эфире самого ОНТ?

2019. Трампы "ахают и охают" от беларуского льна

20 сентября во время визита на "Кореличи-Лен" Александр Лукашенко рассказывал о реакции людей на то, когда им дарят белорусский лен. В эфире ОНТ сюжет смонтировали так, словно Лукашенко говорил:









"Мы умеем делать хорошие ткани. Я недавно жене президента США передал изделия из льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить"

Но позже "Еврорадио" выяснило, что Лукашенко говорил другое : "Если я кому-то дарю — оршанцы научились делать эти подарки, – они ахают и охают”. Фраза о подарке жене Трампа звучала в другом контексте. Издание опубликовало видео, где видно, что "ахают и охают" не Трампы.









2019. 171 миллион долларов – это меньше, чем 309 миллионов

В марте этого года на ОНТ показали удивительную инфографику о товарообороте между Австрией и Беларусью. В инфографике товарооборот с Австрией в 2018 году (171,4 миллиона долларов) был указан большим, чем товарооборот в 2014 году (309,6 миллиона долларов).









Позже ОНТ поправило инфографику и поставило в сюжет уже новую диаграмму.





2017. 40 коктейлей Молотова у водителя Статкевича

Накануне Дня Воли-2017 в эфире телеканала ОНТ вышел сюжет о беспорядках, которые готовились к акции. В Минске якобы задержали 5 человек, у которых нашли наручники, маски, пневматическое оружие, ножи, коктейли Молотова.





Все это, как сообщал телеканал, планировалось использовать против милиции. Также в сюжете рассказывалось о двоих россиянах, которых задержали в Могилевской области.





"В машине нашли несколько сигнально-шумовых пистолетов, палку с шипами, жезл и жилетку сотрудника ДПС, куртку спасателя, три маски, экипировку мотоциклиста и флаг Украины", — рассказывалось в сюжете.









Также в сюжете показали якобы водителя Статкевича, у которого нашли 40 коктейлей Молотова. На видео — Сергей Кунцевич, который говорит, что должен был везти Статкевича на акцию.





Сергея Кунцевича отпустили на свободу через 2 месяца после этого видео, в июне. Суда над ним не было. О суде над задержанными россиянами и другими активистами после этого сюжета ничего неизвестно по сей день. А День Воли-2017 в Минске закончился разгоном с участием техники и внутренних войск, вооруженных оружием с резиновыми пулями.









2017. Дерзкий прорыв границы с Украиной на джипе

В марте 2017 года ОНТ рассказало о дерзком прорыве белорусской границы на джипе со стороны Украины в пункте пропуска Александровка. Джип останавливали, якобы, стреляя. Задержали двоих, у них нашли пистолет ТТ и предмет, «внешне похожий на тротил». В автомобиле, по версии телеканала, могли быть три человека, один из которых «мог убежать».





Позже украинская сторона заявила, что никакого джипа через их границу не проезжала. Не слышно ничего ни об уголовном деле по данному факту, ни о судьбе задержанных-даже через 2,5 года.









2017. В Куропатах активисты ломали технику и бросались на рабочих

Зимой 2017 года возле урочища Куропаты началась стройка бизнес-центра, стройку вела частная компания. Возник конфликт между активистами и местными жителями, с одной стороны, и рабочими, с другой. Активисты поставили палатки возле стройки, чтобы остановить ее, местные жители им помогали.





В аналитической программе Вадим Гигин, который тогда работал на ОНТ, обсудил эту тему с экспертами. В программе прозвучало, что активисты «бросаются на рабочих, ломают технику». А в Куропатах "нет никакой конфликтной ситуации".





На самом деле конфликтная ситуация вокруг стройки была, на акции собиралось до сотни человек, и местные жители были против этой стройки. Активисты же не били рабочих, наоборот - рабочие пытались выгнать активистов со строительной площадки, иногда силой.









2010. "Командир погромщиков" и "молодой фюрер" Рымашевский

После Площади-2010, на следующий день после многотысячной акции протеста и ее брутального разгона, когда большинство оппозиционных кандидатов оказались в СИЗО КГБ, на ОНТ вышел сюжет, посвященный протестам в Минске, которые ведущий назвал «беспорядками».





В сюжете он останавливается на личности экс-кандидата в президенты Виталия Рымашевского и говорит, что тот «командовал погромщиками возле Дома правительства».





Но известно, что Виталий Рымашевский ночью 19 декабря пытался отогнать от Дома Правительства людей, которые били в нем стекла. Это видно в сюжетах других СМИ.









Ведущий говорит и о том, что «беларусы были шокированы действиями оппозиции», которая пошла чуть ли не сбрасывать власть.













На самом деле только несколько человек с многотысячной акции пытались бить стекла в Доме правительства, другие их останавливали. А шокировал людей брутальный разгон акции и количество задержанных (около 600).