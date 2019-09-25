Статкевич и "Европейская Беларусь" провели пикет у здания Мингорсуда
Оппозиционные политические силы используют парламентскую кампанию как возможность проводить пикеты без дополнительного согласования.
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Представители «Европейской Беларуси» и команда Николая Статкевича сегодня вышли на пикет к Минскому городскому суду, где должен был начаться процесс над анархистом Дмитрием Полиенко.
Напомним, суд перенесли на неопределенный срок в связи с болезнью судьи.
Около 30 человек требовали свободы для Полиенко, но прежде всего — отставки Александра Лукашенко.
Источник: nn.by
16:15 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».