Представители «Европейской Беларуси» и команда Николая Статкевича сегодня вышли на пикет к Минскому городскому суду, где должен был начаться процесс над анархистом Дмитрием Полиенко.





Напомним, суд перенесли на неопределенный срок в связи с болезнью судьи.





Около 30 человек требовали свободы для Полиенко, но прежде всего — отставки Александра Лукашенко.























































