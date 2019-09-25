– Партийцы решили, что я должна быть в списке тех, кто идет на выборы, – объясняет Ирина Вешторд свое участие в парламентской гонке. – Особенно настаивали члены Гродненской областной организации.





У меня самой большого желания баллотироваться не было. Честно говоря, я хотела пропустить эту кампанию. Не верю в ее успех, считаю, что это политическая игра.









И почему Лидия Ермошина так из-за этого беспокоится, что уже не первый раз акцентирует внимание на этом вопросе? Я наоборот на ее месте настоятельно рекомендовала бы наблюдателям показывать бюллетени!





Максимальная открытость и прозрачность избирательного процесса только на руку властям. И если оппозиционный кандидат действительно не смог победить на выборах – покажите это, пусть наблюдатели убедятся, что это не фальсификация. И меньше разговоров будет.





Я работала международным избирателем на выборах в Украине, и стояла рядом с председателем избирательной комиссии. И каждый бюллетень видела! И если председателю комиссии казалось, что я в чем-то сомневаюсь, он давал мне бюллетень в руки, чтобы я могла развеять свои сомнения.





И ничего особенного в этом нет. Я не съем, не испорчу бюллетень. И подсчет голосов был максимально открытым. Я на тот момент не была поклонницей Виктора Януковича, но на том округе, где я была наблюдателем, подсчет голосов был в его пользу.





И поэтому я не понимаю, почему Ермошина так настаивает на том, чтобы не показывать бюллетени наблюдателям. Тем самым она только вредит имиджу страны.





Еще у меня есть вопросы к предварительному голосованию...





Для демократических кандидатов эти выборы – возможность пропагандировать партию, ее программу, свою деятельность. Тут, как говорится, чисто политические цели для партии.









– Вы долгое время работали в местных советах...





– Я была депутатом местного совета 16 лет. У меня в округе была председатель, очень правильная и принципиальная, при которой всегда считали голоса. И когда она сменилась, мои 65 процентов, которые я традиционно собирала в округе, внезапно поменялись на 22-25.





Но и сейчас, когда я приезжаю в свой округ, меня как депутата многие помнят! Некоторые до сих пор считают, что я депутат и бегут ко мне со своими вопросами и проблемами...





Сейчас я тоже выдвигаюсь по Сморгонскому округу. Я там родилась, работала, росла, много с людьми общалась. И я действительно очень много работала для людей.





Не люблю, когда человек идет в депутаты, его выбирают, а потом он пропадает, и избиратели не могут даже его фамилию вспомнить. Надо ответственно работать, слышать просьбы людей и делать все возможное, чтобы им помочь. Поэтому я всегда считала, что работать нужно с людьми и для людей, а в парламенте – особенно!





Я понимаю, что в Палате представителей депутаты в первую очередь работают над законами, но люди выбирают человека, с которым они связывают надежды на решение своих проблем. Мне кажется, что даже в наших специфических условиях, если у депутата есть совесть и опыт работы с людьми, можно многое делать, имея депутатский мандат.





– Вы уже знаете своих конкурентов?





– Вроде бы председатель Островецкого райисполкома идет. И еще из ОГП Иван Крук. И я, как мне кажется, украсила эту компанию. Ну, а кто из нас станет депутатом – посмотрим! Но мне кажется, что его имя уже известно...





Во время прошлой парламентской кампании у меня было впечатление, что за меня отдали свои голоса многие избиратели, и все мне говорили об этом, даже некоторые из тех, кто в исполкоме работает. Но, как говорится, имеем то, что имеем!





В итоге я получила, если не ошибаюсь, около 15 процентов и среди оппозиционеров по количеству набранных голосов была в первой десятке. Но я старалась не обещать избирателям много, а если обещала, то делала. Меньше слов и больше дела – это мой принцип.









Хотелось бы, чтобы эта кампания получилась яркой и результативной, и не только для меня – для всех демократических политиков.