"Вежливые люди" поставили ультиматум: сторонники шедшего изгонять Путина шамана отказались от похода на Москву
Отряд якутского шамана Габышева объявил о самороспуске и прекращении похода на Москву
Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший поход на Москву после задержания своего лидера, сегодня в 7:00 по иркутскому времени объявил о роспуске и прекращении похода. Об этом Znak.com рассказал один из участников группы по имени Алексей, который ранее получил от Габышева прозвище «Легион».
«Вчера вечером к нам подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких человек в Слюдянку, в участок [полиции]. Там доходчиво объяснили, что мы идем против системы. В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами. Соответственно, с нами поступят как с террористами, и это только усугубит положение шамана.
Поставили перед нами ультиматум и дали время до утра, до 7:00. После этого обещали штурм лагеря. Обсудив все в отряде, было принято решение прекратить движение и разойтись», — рассказал подробности произошедшего собеседник.
«Вежливые люди» не представлялись, рассказал Алексей, но по тому, как они вели себя, члены отряда решили, что имели дело с представителями российских спецслужб, вероятнее всего с сотрудниками ФСБ.
Отметим, что членов отряда вчера, 24 сентября, дважды доставляли в ОМВД районного центра Слюдянка. В первый раз — из-за поступившего в полицию сообщения о том, что один из членов отряда шел не по обочине, а заступал за черту и двигался по проезжей части федеральной трассы «Байкал».
Именно вдоль этой трассы все эти дни продвигался отряд от Бурятии в направлении Иркутска. Действия члена отряда расценили нарушением статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение пешеходом Правил дорожного движения»). Правда, взяв с участников движения объяснительные, их отпустили и они смогли продолжить поход.
Напомним, выпускник истфака Якутского госуниверситета 50-летний Александр Габышев весной этого года объявил себя шаманом-воином и в марте этого года отправился пешком в Москву с целью «изгнать Путина».
Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили на самолете в Якутск, где после психиатрической экспертизы (признан вменяемым) в отношении него возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (по ч. 1 ст. 280 УК РФ).
Шамана оставили под подпиской о невыезде. В Якутске с ним записали видео, на котором Габышев сообщил, что у него все в порядке, «претензий к власти никаких нет», и попросил своих сторонников приостановить поход на Москву. Позже появилась информация о том, что на мужчину оказывалось давление.
Часть людей, которые начали присоединяться к Габышеву после Читы, отказались от идеи продолжить путь без него. Несколько человек маршрут продолжили. На момент объявления о самороспуске в отряде находилось девять человек.
15:00 25/09/2019
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