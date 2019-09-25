Белорусский партизан) конфиденциальной информацией источник в Вильнюсе. Коллективное обращение с просьбой передать Беларуси останки одного из лидеров антироссийского восстания 1863 года Кастуся Калиновского рассматривалось 24 сентября на уровне руководства Литвы, поделился со Свабодай (перевод:) конфиденциальной информацией источник в Вильнюсе.





«Подписи, которые вызвали резонанс в белорусском обществе, - это только постфактум, - отметил литовский активист. - Вскоре появится также обращение от группы литовских парламентариев с аналогичной просьбой: положительно ответить и передать Калиновского белорусской стороне».





О таких планах литовцев рассказывал Свабодзе и один из белорусских политиков.





По словам собеседника из Литвы, идея с переездом останков Калиновского на родину была озвучена еще в начале лета, вскоре после победы на президентских выборах Гитанаса Науседы. Но только сейчас маховик закрутился на полную мощность.









Ряд представителей белорусской оппозиции и гражданского общества направили обращение к президенту и Сейму Литвы, чтобы Кастуся Калиновского перезахоронили в Беларуси.





Некоторые оппоненты их жестко раскритиковали - мол, не место народному герою в авторитарной стране. За перезахоронение в Беларуси высказался также литовский философ, профессор Гинтаутас Мажейкис, который видит в Калиновском символ независимости Беларуси, особенно важный в контексте переговоров с Россией об «углублении интеграции».





Представители белорусских властей пока не подписывали письма и не высказывались о перезахоронении.





С учетом новых инициатив перезахоронение отнесли на конец ноября





Изначально торжественная церемония перезахоронения останков повстанцев планировалась на Дзяды. Однако с учетом новых инициатив ее предварительно перенесли на 30 ноября.





Связаны ли с инициативой перезахоронения в Беларуси президент и правительство Литвы?





Вопрос перезахоронения Кастуся Калиновского в Беларуси лоббируют некоторые литовские политики, прежде всего консерваторы из партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы». В офисе организации сообщили, что их лидер Жигимантас Павилёнис до конца недели в служебной командировке, поэтому комментарии по этому поводу будут позже.





Советник президента Литвы Антанас Бубнялис не подтвердил сведений о причастности президента к кулуарныс переговорам, уточнив, что это не компетенция первого лица государства.









«Если я правильно понимаю ситуацию, дело с перезахоронением повстанцев держит на контроле не президент, а правительство. Там есть специальная комиссия, компетентная рассматривать подобные вопросы. Президент в эти дела не вмешивается», - сказал представитель президентского кабинета.





В канцелярии литовского правительства на запрос Свабоды ответили, что в повестке дня премьер-министра, канцлера и вице-канцлера подобные вопросы в эти дни не значатся.





«Пока что обсуждений на эту тему не было, возможно, что-то появится позже. Комиссия достаточно давно уже не собиралась, а без экспертов такие вопросы вряд ли будут решаться, как говорится, "с потолка"», - отметили в аппарате правительства.





Удастся ли сохранить белорусский язык в некрополе в случае передачи останков Беларуси?





Собеседник Свабоды, знакомый с процедурами мемориализации, отмечает, что перезахоронение Калиновского в Беларуси может стать причиной того, что литовские власти откажутся от белорусского языка в некрополе других повстанцев, тела которых нашли рядом с Калиновским.





«Возможно, они пока не представляют всех последствий, но своими действиями могут испортить все прежнее дело: и без белорусских надписей останемся, и без упоминания о Беларуси на месте захоронения», - подчеркивает собеседник.





В феврале 2016 года на Гедиминовой (Замковой) горе в Вильнюсе произошел оползень, который повторился в октябре. Возникла угроза знаменитой башне - памятнику истории и культуры ХIV века. Нужно было срочно «связать» грунтовые трещины, чтобы строители могли начать ликвидацию последствий.





С учетом исторической значимости на место вначале пустили археологов. Раскопки начались в январе 2017-го, и уже через несколько дней специалисты наткнулись на фрагменты человеческих останков. В погребальной яме, как позже стало понятно, лежал Кастусь Калиновский.









Вслед за этим археологи наткнулись на ряд других захоронений, поняв, что это казненные повстанцы 1863 года. Согласно баллистическими и антропологическим исследованиями, одних повесили, других - расстреляли.





Приговоры были выполнены в мае 1863-го, последней жертвой стал Калиновский, которого публично повесили 22 марта 1864 года на Лукишской площади - в месте экзекуции.





Вскоре после того, как на Гедиминовой горе нашли останки повстанцев, была создана государственная комиссия по перезахоронению под руководством премьер-министра Саулюса Сквярнялиса.





Литовская и польская стороны начали договариваться о нюансах мемориализации, официальная Беларусь находку проигнорировала.