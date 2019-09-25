Все VIP-ы в гости к нам. В начале октября в Минске пройдет саммит "Восточного партнерства"
Встреча высокого уровня по линии "Восточного партнерства" состоится в Минске в начале октября.
"Глава белорусского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Польши на мероприятие высокого уровня по линии Восточного партнерства, которое состоится в начале октября в Минске с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона", - сообщает белорусский МИД.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Макей также проинформировал Чапутовича о высокой степени готовности к подписанию соглашения между Беларусью и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии, что "было позитивно воспринято польской стороной".
"Министры иностранных дел подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по вопросам двусторонней и многосторонней повесток дня", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в МИД Беларуси подчеркивают, что обе стороны обозначили принципиальные подходы по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европейском регионе "в контексте известных решений руководства Польши о размещении в стране дополнительных контингентов вооруженных сил США".
Как сообщалось, экс-глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в июле сообщила, что ЕС инициировал проведение осенью в Минске встречи высокого уровня в рамках программы "Восточного партнерства. В этой связи ЕС ожидал от Беларуси конкретной даты проведения такой встречи.
По ее словам, главной темой предстоящего мероприятия станет будущее "Восточного партнерства".
"Это четыре главные области сотрудничества: такие, как более сильная экономика, более тесные связи и возможность построения таких связей, более эффективное управление и более сильное общество. Мы хотим услышать мнение и отношение всех стран – участниц "Восточного партнерства", – сказала она.
Также Викторин сообщала, что в октябре планируется визит в Минск Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Осенью при участии Могерини может состояться подписание соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС.
Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко 23 сентября одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Европейским союзом
Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, еларусь, Грузия, Молдова и Украина.
Источник: interfax.by
13:34 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».