



"Глава белорусского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Польши на мероприятие высокого уровня по линии Восточного партнерства, которое состоится в начале октября в Минске с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона", - сообщает белорусский МИД.





Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.





Макей также проинформировал Чапутовича о высокой степени готовности к подписанию соглашения между Беларусью и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии, что "было позитивно воспринято польской стороной".





"Министры иностранных дел подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по вопросам двусторонней и многосторонней повесток дня", - отмечается в сообщении.





Кроме того, в МИД Беларуси подчеркивают, что обе стороны обозначили принципиальные подходы по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европейском регионе "в контексте известных решений руководства Польши о размещении в стране дополнительных контингентов вооруженных сил США".









Как сообщалось, экс-глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в июле сообщила, что ЕС инициировал проведение осенью в Минске встречи высокого уровня в рамках программы "Восточного партнерства. В этой связи ЕС ожидал от Беларуси конкретной даты проведения такой встречи.





По ее словам, главной темой предстоящего мероприятия станет будущее "Восточного партнерства".





"Это четыре главные области сотрудничества: такие, как более сильная экономика, более тесные связи и возможность построения таких связей, более эффективное управление и более сильное общество. Мы хотим услышать мнение и отношение всех стран – участниц "Восточного партнерства", – сказала она.





Также Викторин сообщала, что в октябре планируется визит в Минск Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Осенью при участии Могерини может состояться подписание соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС.





Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко 23 сентября одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Европейским союзом





Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, еларусь, Грузия, Молдова и Украина.