Макей собрался в Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках 74-й Генассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Ибрагимом Абдулазизом Аль-Ассафом.
Аль-Ассаф еще раз пригласил Макея посетить Эр-Рияд с рабочим визитом в ближайшее время.
Также стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия двух стран в сельском хозяйстве, промпроизводстве и информационных технологиях.
Министры договорились активизировать работу совместного комитета по сотрудничеству. Последний раз он собирался в 2016 году.
Как сообщает МИД, обсуждалось и расширение взаимного дипломатического присутствия.
Как напоминает reform.by, ранее в сентябре Лукашенко называл Саудовскую Аравию в числе альтернативных поставщиков нефти для белорусских НПЗ.
13:28 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».