Макей собрался в Саудовскую Аравию





Аль-Ассаф еще раз пригласил Макея посетить Эр-Рияд с рабочим визитом в ближайшее время.





Также стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия двух стран в сельском хозяйстве, промпроизводстве и информационных технологиях.





Министры договорились активизировать работу совместного комитета по сотрудничеству. Последний раз он собирался в 2016 году.





Как сообщает МИД, обсуждалось и расширение взаимного дипломатического присутствия.





Как напоминает reform.by , ранее в сентябре Лукашенко называл Саудовскую Аравию в числе альтернативных поставщиков нефти для белорусских НПЗ.



