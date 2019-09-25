Oops! Порошенко поймали на нарушении правил дорожного движения

Пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко сняли в то время, как он переходил дорогу на красный свет светофора. Видео этого нарушения опубликовали на YouTube-канале ЗупиниЛося.





На видеоролике видно, что водитель Порошенко остановил автомобиль Mersedes прямо под знаком, который обозначает "Остановка запрещена".





Затем Петр Порошенко вышел из автомобиля со своим охранником и перешел через дорогу на красный свет светофора.









на видео фрагмент в Порошенко с 7.28





Как отмечают создатели видео, за такое нарушение, как переход дороги на красный свет, необходимо оплатить штраф в размере 51 гривна. А за остановку и высадку пассажира в неположенном месте нарушителю грозит штраф 255 гривен.