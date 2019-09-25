На прошлой неделе премьер-министр совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Как следует из фотоотчета на сайте правительства, на некоторых объектах Сергея Румаса сопровождала красивая женщина.





Елена Бубенчик. Это заместитель председателя Гродненского облисполкома UDF.BY рассказывает об интересных фактах из ее биографии.

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Начинала бухгалтером в колхозе





Елена Бубенчик родилась в 1978 году. Уроженке Горок было предначертано окончить базирующуюся в городе сельскохозяйственную академию. Но еще до выпуска, с 1998 года она начала работать главным бухгалтером колхоза «Прогресс» Мостовского района.





В Мостах Бубенчик трудилась в управлении мелиоративных систем до начала 2010-х, пока не была переведена в Гродно на работу в облисполкоме.





Замом главы области она является уже больше пяти лет, курирует экономические вопросы.





Придерживается не только делового стиля





Большинство белорусских чиновниц в основном носят одежду черно-серо-белой цветовой гаммы. Елена Бубенчик на этом фоне выделяется.





Например, это было заметно во время визита в Гродно китайской делегации из провинции Ганьсу.









Недавно вышла замуж





Фамилию Бубенчик чиновница носит с 2016 года. Первый ли это брак Елены Агей, неизвестно. В период, когда она сменила фамилию, заместитель председателя облисполкома выложила в соцсетях романтический снимок с моря.





На тот момент Александр Бубенчик работал директором областного УП «Бакалея», а теперь является исполняющим обязанности председателя правления Гродненского облпотребобщества.





Не прислушалась к критике дизайнера одежды





Несколько лет назад по просьбе журналистов дизайнер одежды Анастасия Фалькович оценила образ Елены Бубенчик. Эксперт посчитала, что чиновнице необходимо работать над индивидуальным образом, у которого отличный потенциал.





«Красивые черты лица она зачем-то прячет под тяжелым слоем макияжа. Ей нужно облегчить мейкап и подчеркнуть естественную красоту лица. Также стоит почаще поднимать волосы, чтобы выделить красивую шею и стать», — посоветовала дизайнер.





Эксперт также сказала, что стоило бы сменить цветовую гамму одежды и разбавить гардероб:





«При такой потрясающей фигуре рекомендую платье-футляр или юбку-карандаш с элегантной, сдержанной блузкой и жакетом».





Судя по недавним фотографиям чиновницы, к критике дизайнера она не прислушалась.





Активна в соцсетях





Елена Бубенчик ведет страницы в несольких соцсетях, но в последнее время наиболее активна в Instagram. Чиновница выкладывает снимки как с официальных мероприятий, так и из своей жизни. Много фотографирает кота.





Из записи в Facebook: «Шляпки... Франция... или Коко Шанель - не для нас! Каски различных моделей – это супер!!!»





Из записи в Instagram: «Каждый раз летя в командировку всегда переживаешь... не за дорогу, а за результат».





Избегает эмоциональных заявлений





Елена Бубенчик часто проводит прямые линии и выступает перед коллективами, но обнаружить ее экспрессивные или просто запоминающиеся выступления трудно. Чиновница делает предельно нейтральные заявления.