Альтернативы нет: Матвиенко в третий раз переизбрана спикером Совфеда РФ
Глава совета Федерации Валентина Матвиенко была переизбрана на свой пост в третий раз. Альтернативы ей не было.
Голосование состоялось в связи с регламентом, который предусматривает переизбрание сенатора всякий раз, как в его регионе проходят выборы губернатора. В случае с Матвиенко в Санкт-Петербурге главой стал Александр Беглов.
Источник: mk.ru
10:50 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».