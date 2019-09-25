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Альтернативы нет: Матвиенко в третий раз переизбрана спикером Совфеда РФ

Глава совета Федерации Валентина Матвиенко была переизбрана на свой пост в третий раз. Альтернативы ей не было.

 
Голосование состоялось в связи с регламентом, который предусматривает переизбрание сенатора всякий раз, как в его регионе проходят выборы губернатора. В случае с Матвиенко в Санкт-Петербурге главой стал Александр Беглов.
Источник: mk.ru
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