Суд над Полиенко отложили: судья заболел
Суд по делу Дмитрия Полиенко отложили на неопределенный срок, сообщила журналистам секретарь суда утром 25 сентября. Дата начала процесса пока неизвестна.
Официальной причиной переноса стала болезнь судьи Петра Орлова. Процесс должен быть закрытым, причину закрытия не называли, передает svaboda.org
У здания Минского городского суда произошло стихийное собрание в поддержку Полиенко. Правоохранители потребовали, чтобы люди разошлись, но не применяли насилия.
Дмитрия Полиенко задержали 20 марта 2019 года, с того времени он находится за решеткой.
Он обвиняется в том, что распылил перцовый газ из баллончиков в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде. Сам активист настаивает, что это была самооборона от пьяного нападающего. На суде, если он будет закрытым, Полиенко обещал молчать.
10:22 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».