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Суд над Полиенко отложили: судья заболел

Суд по делу Дмитрия Полиенко отложили на неопределенный срок, сообщила журналистам секретарь суда утром 25 сентября. Дата начала процесса пока неизвестна.


Официальной причиной переноса стала болезнь судьи Петра Орлова. Процесс должен быть закрытым, причину закрытия не называли, передает svaboda.org

У здания Минского городского суда произошло стихийное собрание в поддержку Полиенко. Правоохранители потребовали, чтобы люди разошлись, но не применяли насилия.

Дмитрия Полиенко задержали 20 марта 2019 года, с того времени он находится за решеткой. 

Он обвиняется в том, что распылил перцовый газ из баллончиков в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде. Сам активист настаивает, что это была самооборона от пьяного нападающего. На суде, если он будет закрытым, Полиенко обещал молчать.
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