Суд над Полиенко отложили: судья заболел





Петра Орлова. Процесс должен быть закрытым, причину закрытия не называли, передает Официальной причиной переноса стала болезнь судьи. Процесс должен быть закрытым, причину закрытия не называли, передает svaboda.org





У здания Минского городского суда произошло стихийное собрание в поддержку Полиенко. Правоохранители потребовали, чтобы люди разошлись, но не применяли насилия.





Дмитрия Полиенко задержали 20 марта 2019 года, с того времени он находится за решеткой.





Он обвиняется в том, что распылил перцовый газ из баллончиков в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде. Сам активист настаивает, что это была самооборона от пьяного нападающего. На суде, если он будет закрытым, Полиенко обещал молчать.