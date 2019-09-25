Импичмент Трампа: легко ли отстранить президента США от власти





Причиной стал телефонный разговор главы Белого дома с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля.





Во время беседы президент США потребовал от украинских властей начать раследование в отношении своего возможного соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Также стало известно, что он задержал выделение военной помощи Украине примерно на два месяца.





Импичмент президенту в США объявляет Палата представителей, большинство в которой сегодня принадлежит демократам. Но последнее слово остается за Сенатом, контролируемом республиканцами.





Русская служба Би-би-си разобралась, с какими проблемами придется столкнуться сторонникам отставки Дональда Трампа.





Что такое импичмент?

Конституция США дает Конгрессу право отстранить действующего президента от власти, если законодатели решат, что глава государства "совершил измену, был уличен во взяточничестве или других серьезных преступлениях и правонарушениях".





В истории США о начале процедуры импичмента объявлялось трижды. В 1868 году Конгресс попробовал отстранить от власти президента Эндрю Джонсона, а в 1998 импичмент был объявлен Биллу Клинтону. Тем не менее, Сенат позднее заблокировал обе эти инициативы, и политики сохранили президентское кресло.





В 1974 году Ричард Никсон из-за угрозы импичмента добровольно покинул свой пост, не дожидаясь решения Конгресса.









Что считается преступлением?

Авторы конституции США рассматривали это понятие весьма широко, допуская, что поводом для импичмента может быть не только формальное нарушение закона, но и использование президентом служебного положения в личных целях.





В случае с Биллом Клинтоном, например, поводом для начала процедуры импичмента стала не интрижка со стажеркой Белого дома Моникой Левински, а то, что президент США солгал об этих отношениях под присягой.





Как уточнил в 1788 году в одной из своих работ один из отцов-основателей США Александр Гамильтон, поводом для импичмента может стать "использование или злоупотребление общественным доверием", если это было сделано в политических целях.



Как проходит процедура импичмента?

В настоящее время шесть различных комитетов Палаты представителей ведут свои собственные расследования в отношении Дональда Трампа и принадлежащих ему коммерческих предприятий.





До этого, в случае Билла Клинтона и Ричарда Никсона, инициатором импичмента выступил юридический комитет Палаты представителей, проводивший расследование и затем рекомендовавший полному составу палаты проголосовать за отстранение главы государства от власти.





Закон также позволяет Конгрессу создать специальный комитет, который будет рассматривать обвинения против президента.





Собрав, как они считают, достаточные доказательства, комитеты Конгресса рекомендуют полному составу палаты проголосовать за импичмент. Для принятия этого решения достаточно простого большинства членов палаты.





Затем эти обвинения должен рассмотреть Сенат в ходе слушаний, напоминающих настоящее судебное заседание. Председательствует на этих слушаниях глава Верховного суда США, в его обязанности входит следить за соблюдением процедуры, которую, впрочем, устанавливают сами сенаторы по своему усмотрению.





Группа членов Палаты представителей представляет на этих слушаниях сторону обвинения, президента в ходе заседания защищают его личные адвокаты, а сенаторы играют роль суда присяжных.





Если две трети сенаторов сочтут президента виновным, то импичмент считается состоявшимся, глава государства покидает свой пост, а его место занимает вице-президент США.





Напомним еще раз, что пока подобных прецедентов в истории Соединенных Штатов еще не было.









Сколько законодателей поддерживают импичмент?

Число сторонников импичмента президента Трампа на Капитолийском холме растет, но пока сложно говорить о том, что они имеют большинство. Всего в нижней палате Конгресса 435 мест. По данным газеты New York Times, например, импичмент действующего президента поддерживают 179 законодателей, 73 человека выступили против, а 183 члена Конгресса пока не заявляли о своей позиции.





При этом, конституция США не обязывает Сенат проводить "судебное заседание", позволяя лидеру партийного большинства в верхней палате (а сейчас контроль принадлежит республиканцам) просто отказаться проводить подобные слушания.





Он также может провести голосование, в ходе которого резолюция Конгресса об импичменте может быть отклонена без рассмотрения собранных законодателями доказательств.