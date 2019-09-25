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Предложение Эрдогана: разрешить ядерное оружие для всех или запретить

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нужно установить равенство между государствами по вопросу обладания ядерным оружием. Об этом он сообщил на пленарном заседании 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство Anadolu.

«Нас, как и всех остальных, беспокоит то, что оружие массового уничтожения используется в качестве рычага в каждом кризисе вместо его полной ликвидации», — сказал он.

Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.


В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наращивать ядерный арсенал пока другие государства «не придут в чувства». Он отметил, что его слова обращены в том числе к России и Китаю, передает РБК.

Однако в конце апреля 2019 года источники The Washington Post и CNN узнали, что Трамп поручил администрации подготовить почву для заключения соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией и Китаем.
afn.by
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