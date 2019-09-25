Дело Дмитрия Полиенко: 11 важных фактов

Это значит, что общество не сможет получить никакой информации из суда, даже от защитника Дмитрия, так как с него взята подписка о неразглашении материалов дела.





Давайте разберемся. Что правозащитникам "Весны" известно на сегодняшний момент о деле Полиенко?





1. Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства (ст. 339 УК). По мнению следствия, он распылил перцовый газ в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. Ранее, 21 января его задерживали с Евгением Чулицким и Анастасией Гусевой по подозрению в совершении преступления по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) за нанесение граффити на одном из зданий Минске, но через трое суток отпустили.





2. Обвинение ему было предъявлено в следственном изоляторе №1 г. Минска 5 апреля. Позже стало известно, что Полиенко было предъявлено обвинение еще по нескольким статьям Уголовного кодекса.





3. Через три месяца, 2 июля, Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Дмитрия Полиенко завершена и она передана в прокуратуру для направления в суд. Но прокуратура г. Минска вернула дело для производства дополнительного предварительного расследования. Результатом этого стали еще два уголовные статьи.





4. Таким образом, на данный момент Дмитрия Полиенко обвиняют по четырем статьям (пяти эпизодам) Уголовного кодекса:





ч. 3 ст. 339 — распыление перцового газа мужчине;

ст. 341 — нанесение граффити на здание на улице Охотской и за граффити в Куропатах;

ч. 1 ст. 130 — разжигание вражды к милиционерам в размещенном им на youtube видеоролике;

ст. 369 — оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике.









«На колени, быстро!» Почему унижающее обращение приравнено к пыткам

Часто мы слышим о каких-то поступках и действиях представителей государства, в том числе МВД, которые как бы напрямую не связаны с очевидно противоправным поведением, например – беспричинным избиением задержанных, но также причиняет им страдания, в том числе – нравственные. Ведь согласитесь, столкнувшись с такой ситуацией, нам становится неприятно, обидно, унизительно… Так быть не должно.





5. По видеоролику защитой была заказана независимая экспертиза у специалистов Консалтинговой фирмы "Колтунов и партнеры" (Нижний Новгород, Российская Федерация). Основными результатами ее стало то, что:





iv>сотрудники милиции не образуют социальной группы;

в видеоролике отсутствует негативная оценка какой-либо группы лиц, объединенных по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или социальной принадлежности;

в представленной видеозаписи негативные установки в адрес какой-либо группы не обнаружены;

разжигания вражды по социальному признаку в видеоролике не найдено.

Согласно заключению независимой экспертизы разжигания вражды по социальному признаку в видеоролике не найдено. Следователи отказались присоединить независимую экспертизу к материалам дела перед передачей его в суд.





6. В ходе предварительного следствия Дмитрий Полиенко в основном находился под арестом в СИЗО-1 г. Минска на ул. Володарского. Но некоторое время его содержали также в следственном изоляторе в Жодино и в "Новинках" во время судебно-психиатрической экспертизы.





7. В начале сентября стало известно, что администрация СИЗО на неделю поместила Дмитрия в штрафной изолятор. Он написал жалобу на действия администрации, поскольку считает, что таким образом на него оказывают давление различными методами.









8. В ШИЗО в защиту своих прав Полиенко объявил 7-дневную голодовку, из-за которой его самочувствие значительно ухудшилось.





9. 20 сентября стало известно, что судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме. Правозащитники считают, что такое решение Мингорсуда нарушает предусмотренное Международным Пактом о гражданских и политических правах право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Поэтому они требуют проведения открытого судебного заседания по уголовному делу Дмитрия Полиенко с соблюдением всех гарантий справедливого судебного разбирательства. Об этом они сделали специальное заявление.





10. Председательствующим судьей по делу Дмитрия Полиенко (Номер дела: 2-28 /19) назначен судья Мингорсуда Петр Александрович Орлов. Этот же судья председательствовал в 2016 году на судебном рассмотрении уголовного дела Владислава Казакевича, который совершил нападение с бензопилой и топором на женщин в минском торговом центре "Европа". Несовершеннолетнего Казакевича приговорили к максимальному сроку лишения свободы — 15 лет.





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В мантии – судья Мингорсуда Петр Орлов. Фото: TUT.BY

Известно, что судья Орлов входил в состав коллегии, которая рассматривала апелляционные жалобы на приговор лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Приговор был оставлен в силе.





"Белорусский документационный центр" внёс судью Орлова в Реестр лиц, причастных к политически мотивированных преследований.





11. Как известно из писем Полиенко к друзьям, его позиция по суду — полный бойкот. Он планирует отказываться от дачи показаний и вообще от какой-либо

коммуникации с судом. Активист не признает вину ни по одному эпизоду.









Напомним, в 2016 году Полиенко осудили за "насилие или угрозу применения насилия в отношении работника органов внутренних дел" и "изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера". Белорусскими правозащитниками он был признан политзаключенным, а международная правозащитная организация "Amnesty International" признала его узником совести. Дмитрий вышел на свободу в октябре 2018 года.







