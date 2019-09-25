Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампу Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон одобрила начало процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Хиллари Клинтон
Gerda Studio / Handout via REUTERS
Об этом Клинтон сообщила изданию People.
«Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация», — сказала она.
Клинтон заявила, что Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского «в заговоре с целью ослабить» бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь против российского коллеги Владимира Путина.
«Если это не нарушение, которое влечет за собой за собой импичмент, то я не знаю, что это такое», — добавила она.
Киев разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским — Трамп
Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Она пояснила, что действия американского лидера нарушили конституцию.
Сообщение о возможном начале процедуры импичмента поступило после того, как Дональд Трамп разрешил публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, по сообщениям СМИ, он поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
Трамп признался, что по телефону обсуждал с Зеленским коррупцию и вспоминал Джо Байдена и его сына, которые «создавали коррупции в Украине».
Глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.
08:46 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».