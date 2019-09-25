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Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампу Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон одобрила начало процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Хиллари Клинтон
Gerda Studio / Handout via REUTERS

Об этом Клинтон сообщила изданию People.

«Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация», — сказала она.


Клинтон заявила, что Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского «в заговоре с целью ослабить» бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь против российского коллеги Владимира Путина.

«Если это не нарушение, которое влечет за собой за собой импичмент, то я не знаю, что это такое», — добавила она.

Киев разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским — Трамп
Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Она пояснила, что действия американского лидера нарушили конституцию.

Сообщение о возможном начале процедуры импичмента поступило после того, как Дональд Трамп разрешил публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, по сообщениям СМИ, он поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп признался, что по телефону обсуждал с Зеленским коррупцию и вспоминал Джо Байдена и его сына, которые «создавали коррупции в Украине».

Глава Белого дома отрицает, что оказывал давление на официальный Киев.
nv.ua
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