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В США объявили о запуске процедуры импичмента Трампа. Из-за Зеленского

В США объявили о запуске процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.


Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает CNN.

«Президент должен нести ответственность. Никто не выше закона», — заявила она.

В свою очередь Трамп в Twitter назвал эту ситуацию «президентским харассментом» (домогательством), а обвинения против него — «охотой на ведьм». Он подчеркнул, что стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским еще не была обнародована.

«Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!», — написал Трамп.


«Такой важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно разрушают и презирают ее еще большим новостным мусором об охоте на ведьм. Так плохо для нашей страны!», — написал Трамп.
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