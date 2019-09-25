



Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает CNN.





«Президент должен нести ответственность. Никто не выше закона», — заявила она.





В свою очередь Трамп в Twitter назвал эту ситуацию «президентским харассментом» (домогательством), а обвинения против него — «охотой на ведьм». Он подчеркнул, что стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским еще не была обнародована.





«Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!», — написал Трамп.









«Такой важный день в Организации Объединенных Наций, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно разрушают и презирают ее еще большим новостным мусором об охоте на ведьм. Так плохо для нашей страны!», — написал Трамп.



