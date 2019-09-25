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Приедет ли Лукашенко в Латвию в следующем году

Посол Беларуси в Латвии Эйнарс Семанис назвал добрососедскими "на всех уровнях" отношения между двумя странами.

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс готовится приехать в Беларусь в первой половине октября, пишет БелТА со ссылкой на посла Латвии в Беларуси Эйнарса Семаниса.


"В планах в будущем году визит Александра Лукашенко в Латвию", - сказал посол.

Он отметил, что отношения, сложившиеся между Беларусью и Латвией, можно назвать добрососедскими "на всех уровнях".

В сентябре Семанис вручил президенту Беларуси Александру Лукашенко верительные грамоты и тогда подтвердил заинтересованность Латвии в развитии двустороннего сотрудничества с Беларусью. При этом связи между двумя странами действительно тесные – белорусская диаспора в этой стране насчитывает примерно 70 тысяч человек.

В июле, встречаясь с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом, Лукашенко заявил о желании развивать экономические отношения с этой прибалтийской страной, пишет sputnik.by

По мнению главы государства, торговый оборот двух стран размером всего в 600 миллионов долларов маленький, учитывая имеющиеся возможности у граничащих стран.


Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с латвийским коллегой сообщил, что Лукашенко принял приглашение посетить Латвию, осталось только согласовать даты.

Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович прежде объяснял, почему был отложен запланированный на этот год визит Лукашенко в балтийскую страну. Две избирательные кампании в Латвии, по его словам, наложили отпечаток на график двусторонних встреч на высшем уровне.
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