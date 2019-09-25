За что извинялся Зеленский перед Кадыровым
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал-95», пытался уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым через Министерство внутренних дел.
Владимир Зеленский
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в ведомстве.
По данным издания, Зеленский обратился за помощью к Владимиру Евдокимову, который занимал тогда пост замминистра внутренних дел Украины. Подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с имевшим связи в криминальных кругах Юрием Ериняком (Молдованом). Тот якобы поговорил с заместителем главы МВД Чечни, а после вышел и на руководителя ведомства, с которым в итоге беседовал Зеленский.
Согласно договоренностям, Зеленский и Ериняк должны были вместе прилететь на встречу с Кадыровым, отмечает источник. Однако руководитель «Квартала-95» позже отказался от визита, чем Молдован остался недоволен. Вскоре после этого машину Зеленского подожгли в центре Киева, добавляет издание, пишет lenta.ru
В апреле Владимир Зеленский, уже будучи избранным президентом Украины, извинился перед мусульманами за использование в программе кадров с Рамзаном Кадыровым. Речь шла о видеонарезке в передаче «ЧистоNews», выходящей на телеканале «1+1», который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В одном из роликов изображен плачущий после молитвы Кадыров.
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