Глава госудраства провел совещание о развитии сети магазинов Duty Free. А перед этим он проинспектировал льнозавод в Кореличах и разрешил скандал в гомельской школе. В перерыве между встречами с топ-миновниками США и заявлениями о ракетах, которых у нас нет, Александр Лукашенко убирает арбузы и картофель.





Так выглядит график руководителя страны за год до президентских выборов. Сам он при этом любит повторять, что еще не начинал избирательную кампанию.





Политический обозреватель Александр Класковский по просьбе «Салідарнасці» в экспресс-комментарии объясняет, чем нынешняя кампания отличается от предыдущих:





— Вопреки заявлениям Лукашенко о том, что никакой кампании он не ведет, он явно думает о предстоящих выборах. И в первую очередь — о президентских.





По словам эксперта, поэтому сейчас мы и наблюдаем возросшую активность главы государства: ежедневные выступления, заявления, появления на публике. Фактически, можно говорить о возвращении его к режиму ручного управления, от которого Лукашенко в свое время частично отошел.





— Факт тот, что глава государства сам, да и политтехнологи включились, пытается сформулировать предвыборный месседж. И это не просто набор каких-то хаотичных высказываний, а поиск важных посланий электорату, — отмечает собеседник.





В случае с историей в Гомеле — это попытка набрать в глазах учителей, массово заседающих в избирательных комиссиях, очки. А также игра на консервативную и патриархальную часть избирателей.





Пиаровскую составляющую можно найти и в других нашумевших историях. Другое дело, что ситуация стала более сложной. Ее стало трудно вогнать в пропагандистские клише:





— В предыдущую кампанию можно было играть на украинском факторе. Мол, Майдан, пошли не тем путем, все закончилось кровью. «Вы хотите, как в Украине» — так коротко можно сформулировать то послание. На этом фоне выгодно выделялся концепт о Беларуси, как об островке стабильности.





Сегодня фактор Украины себя исчерпал. Более того, избрание Владимира Зеленского и повышенный интерес белорусов к приходу во власть абсолютно нового в политике человека напугал официальный Минск, считает политический обозреватель.





— Если вспомнить более ранний период, то тогда все было еще проще: чарка и шкварка. Под выборы повышались зарплаты, пенсии и стипендии, чему способствовали российские субсидии.





Сегодня российский фактор стал непредсказуемым. Казалось бы, руководитель страны мог бы ухватиться за тему защиты независимости, но Лукашенко вынужден сдерживать себя, чтобы не наговорить лишнего. Ведь Москва сейчас настроена жестко и в результате может вообще оставить без коврижек.









— Отсюда и некоторый хаос. И, возможно, ляпы во время публичных выступлений. Например, заявления о ракетах, из-за которого потом и пресс-секретарю пришлось объясняться, и людям из военпрома. А ведь такие слова в условиях международной напряженности могут дорого обойтись, — подчеркнул Александр Класковский.





Назойливое мелькание на экранах, попытки все разрулить — от системы образования до магазинов беспошлинной торговли — лишь подчеркивает порочность системы ручного управления, убежден эксперт. И это начинает вызывать недоверие даже у тех, у кого ранее тотальное вмешательство руководства страны во все сферы деятельности не вызывало вопросов.





— Власти пока еще в поиске послания избирателям. И некоторые моменты уже вырисовываются. Например, справедливость, стабильность. Не случайно Лукашенко на это напирает, когда назначает чиновников, разрешает какие-то конфликты. Вот он якобы встал на сторону противников аккумуляторного завода в Бресте. Пообещал встретиться с представителями движения «Матери 328», — говорит эксперт.





По идее, Лукашенко должен говорить о развитии, но эта тема претит ему. И между реформами и сохранением власти он явно выберет второе:





— Возможно, политтехнологи и советуют ему, но я не уверен, что эта часть слогана будет востребована. Реформы вызывают у него нескрываемое раздражение. Хотя Беларуси сегодня нужны именно они.