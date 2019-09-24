Лозунги оппозиционных выдвиженцев - агитация, а провластных - часть биографии?
Наблюдатели кампании "Правозащитники за свободные выборы" отмечают очевидный селективный подход избирательных комиссий при вынесении предупреждений за агитацию во время сбора подписей.
Предупреждения по инициативе государственных органов выносятся представителям оппозиции, а досрочная агитация других кандидатов, которые также используют во время сбора подписей лозунги агитационного содержания, остаются за пределами внимания государственных органов и комиссий.
Так, 16 сентября Минск городская комиссия вынесла предупреждение выдвиженцу в кандидаты, активисту "Народной Громады" Валентину Троцкому, который собирает подписи по Старовиленскому избирательному округу № 105 Минска. Причиной стали надписи на стенде, которые использовались на пикетах Троцкого по сбору подписей, "Лукашенко должен уйти" и "Моя позиция" с несколькими пунктами: льготы и отсрочка для студентов; отмена декрета о тунеядстве; бесплатное образование и медицина. Причем избирательная комиссия усмотрела в этом не только нарушение избирательного заканадайства (агитацию), но и нарушение законодательства о массовых мероприятиях.
Аналогичные предупреждения за использование лозунга "Лукашенко должен уйти" Борисовская ОИК №62 вынесла активисту БСДП (Грамада) Александру Абрамовичу и Гомельская-Центральная ОИК №33 выдвиженцу от ОГП Владимиру Непомнящих.
В то же время лозунги на стендах провластных кандидатов остаются без внимания. Например, на стендах за выдвижение в качестве кандидата в депутаты по Минскому-Восточному округу №107 председателя "Белой Руси" Геннадия Давыдько вместе с биографическими сведениями помещен лозунг "Если можешь - обязан!".
Пикет по сбору подписей за Геннадия Давыдько
А на стендах представителя этой же организации Тенгиза Думбадзе, который хочет баллотироваться по Партизанскому избирательному округу Минска №110, написан лозунг "Я пройду этот пусь с вами".
Листовка Тенгиза Думбадзе
Однако окружные комиссии не спешат выносить предупреждения этим претендентам в кандидаты.
Источник: elections2019.spring96.org
21:36 24/09/2019
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