Предупреждения по инициативе государственных органов выносятся представителям оппозиции, а досрочная агитация других кандидатов, которые также используют во время сбора подписей лозунги агитационного содержания, остаются за пределами внимания государственных органов и комиссий.





Так, 16 сентября Минск городская комиссия вынесла предупреждение выдвиженцу в кандидаты, активисту "Народной Громады" Валентину Троцкому, который собирает подписи по Старовиленскому избирательному округу № 105 Минска. Причиной стали надписи на стенде, которые использовались на пикетах Троцкого по сбору подписей, "Лукашенко должен уйти" и "Моя позиция" с несколькими пунктами: льготы и отсрочка для студентов; отмена декрета о тунеядстве; бесплатное образование и медицина. Причем избирательная комиссия усмотрела в этом не только нарушение избирательного заканадайства (агитацию), но и нарушение законодательства о массовых мероприятиях.









Аналогичные предупреждения за использование лозунга "Лукашенко должен уйти" Борисовская ОИК №62 вынесла активисту БСДП (Грамада) Александру Абрамовичу и Гомельская-Центральная ОИК №33 выдвиженцу от ОГП Владимиру Непомнящих.





В то же время лозунги на стендах провластных кандидатов остаются без внимания. Например, на стендах за выдвижение в качестве кандидата в депутаты по Минскому-Восточному округу №107 председателя "Белой Руси" Геннадия Давыдько вместе с биографическими сведениями помещен лозунг "Если можешь - обязан!".





Пикет по сбору подписей за Геннадия Давыдько





А на стендах представителя этой же организации Тенгиза Думбадзе, который хочет баллотироваться по Партизанскому избирательному округу Минска №110, написан лозунг "Я пройду этот пусь с вами".





Листовка Тенгиза Думбадзе





Однако окружные комиссии не спешат выносить предупреждения этим претендентам в кандидаты.