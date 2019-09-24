Позняк напомнил, что деятельность и смерть Калиновского связана с Вильней, что он подписывался в "Мужицкой правде", как "Яська, гаспадар з-пад Вільні". ""Его смерть в этом месте — сакральная, — говорит политик. — Туда белорусам надо ходить если не на коленях, то хотя бы пешком. И эта могила должна быть там... Его место там, где он боролся, где вошёл в историю, где он положил свою жизнь за Беларусь".





С инициативой перезахоронения Кастуся Калиновского не в Вильнюсе, а в Беларуси выступила большая группа белорусской интеллигенции. Властям Литвы было направлено соответствующее обращение, в интернете продолжается сбор подписей.









Кастусь Калиновский (1838 — 1864) — руководитель освободительного восстания 1863-1864 годов, издатель белорусскоязычной "Мужицкой правды". Он был казнён российскими властями в Вильне. Останки Калиновского и других повстанцев были случайно найдены. В этом году в литовской столице запланировано торжественное их перезахоронение. В Вильнюс собирались пригласить и представителей властей Беларуси. В последние годы в официальных СМИ Беларуси начали критически высказываться о деятельности Калиновского, чего не было даже в советские времена.