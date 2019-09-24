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Янукович хочет вернуться в Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над его возвращением в Украину.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк на брифинге 24 сентября, сообщает «5 канал».

«Сейчас он находится на территории Российской Федерации временно. Принимаются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», – заявил он.

По словам адвоката, Янукович поручил привлечь виновных к сдаче Крыма и виновных в «антиконституционном захвате власти или государственном перевороте». Сейчас ведется работа над этими заданиями, сказал Сердюк.


24 января 2019 года суд Оболонского района Киева вынес заочный приговор Виктору Януковичу. Экс-президент был признан виновным в госизмене и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Янукович бежал в Россию в феврале 2014 году после протестов на Майдане.
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