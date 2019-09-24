Янукович хочет вернуться в Украину

«Сейчас он находится на территории Российской Федерации временно. Принимаются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», – заявил он.





По словам адвоката, Янукович поручил привлечь виновных к сдаче Крыма и виновных в «антиконституционном захвате власти или государственном перевороте». Сейчас ведется работа над этими заданиями, сказал Сердюк.









24 января 2019 года суд Оболонского района Киева вынес заочный приговор Виктору Януковичу. Экс-президент был признан виновным в госизмене и приговорен к 13 годам лишения свободы.





Янукович бежал в Россию в феврале 2014 году после протестов на Майдане.