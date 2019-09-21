Представители белорусской интеллигенции обратились с такой просьбой к руководству Литвы. Обращение уже передано в Сейм Литвы, передает "Еврорадио"





"Мы понимаем, что вы... также расцениваете Константина Калиновского как своего героя, — пишут авторы обращения. — Мы понимаем и уважаем ваше стремление к тому, что захоронение Константина Калиновского должно находиться в специальном месте — пантеоне борцов за свободу. Такое место нужно и нам, белорусам. Мы считаем, что нашего национального героя... стоит похоронить в Беларуси, и просим литовский народ рассмотреть такую ​​возможность".





Авторы обращения считают, что перезахоронение Калиновского в Беларуси во время, когда существует угроза государственной независимости, "стало бы символом и напоминанием белорусскому народу, как надо любить свою Родину, свой народ, и как нужно за них бороться". Среди десятков подписантов — нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, академик Радим Горецкий, председатель ТБМ Елена Анисим, писатель Владимир Орлов, главный редактор Еврорадио Павел Свердлов, музыкант Лявон Вольский, спортсмен Виталий Гурков. Подписи продолжают собирать









Кастусь Калиновский (1838 — 1864) — национальный герой Беларуси, руководитель освободительного восстания 1863-1864 годов, издатель белорусскоязычной "Мужыцкай праўды". Он был казнен российскими властями в Вильне и тайно там похоронен. Его останки и останки группы других повстанцев были обнаружены литовскими археологами, на осень 2019-го в литовской столице запланировано торжественное их перезахоронение. На него собирались пригласить представителей властей Беларуси.





Кстати, в официальных СМИ Беларуси в последние годы неоднократно утверждалось, что Калиновского нельзя считать национальным героем Беларуси, восстание 1863-го называется "польским". Отрицательно к его деятельности относится и Православная Церковь.