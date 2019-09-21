Олег Мацкевич, который присутствовал на заседании комиссии 23 сентября. Об этом сообщил наблюдатель кампании " Правозащитники за свободные выборы , который присутствовал на заседании комиссии 23 сентября.





Член комиссии А.Бородавко на пикете





Член комиссии А.Бородавко сказал, что посетил пикет 19 сентября и заметил, что на деревянном стенде была информация за сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Николая Статкевича, а также надпись "Лукашенко должен уйти".





В то же время не было информации о том, что идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Александра Абрамовича.





Как и предыдущий раз, комиссия проголосовала единогласно "за" вынесение предупреждения. Опять проект решения комиссии о вынесении предупреждения уже был распечатан на бумаге и лежал на столе у ​​председателя ОИК №62 Л.Чечи.





Наблюдателю кампании Олегу Мацкевичу члены комиссии отказали в ознакомлении с текстом решения.









Напомним, первое предупреждение было вынесено Абрамовичу 19 сентября также за надпись на стенде "Лукашенко должен уйти" во время сбора подписей.





После вынесения второго предупреждения Абрамовича могут не зарегистрировать кандидатом в депутаты , даже если он соберет необходимое количество подписей.



