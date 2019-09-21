Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

За день до суда по иску к РОВД блогер Паук получил анонимные угрозы

25 сентября состоится рассмотрение судебного иска блогера из Октябрьского Андрея Паука, который пытается взыскать 25.000 рублей морального вреда с Октябрьского РОВД за обыск и изъятие у него техники

Как сообщает "Гомельская Весна", за день до судебного заседания блогер получил анонимное сообщение с угрозами и оскорблениями в свой адрес.

Сообщение было отправлено с филиппинского номера в мессенджере Вайбер. Сам блогер по этому факту пребывает в недоумении. Кому же нужно так запугивать активиста?


«Очевидно, что меня подставили. Суд займёт мою позицию. Если он суд», - комментирует ситуацию сам активист.

Напомним, в марте этого года на пульт сотрудникам Октябрьского РОВД поступил звонок о минировании здания райисполкома. 

В квартире Андрея Паука сотрудники МВД устроили обыск и изъяли у него технику (компьютер, портативную камеру, телефоны), которую он использовал для своей информационной работы. Сам блогер был задержан и удерживался в милиции на протяжении пяти часов без предъявления обвинения. Позже Андрей Паук был отпущен.

Активист попытался обжаловать действия милиции в Генпрокуратуре, однако та не нашла оснований для прокурорского реагирования.
Источник:
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru