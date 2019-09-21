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Бывший глава МВД Армении найден мёртвым с огнестрельным ранением

Бывший министр внутренних дел и начальник полиции Армении Айк Арутюнян найден мёртвым с огнестрельным ранением в голову в селе в 45 километрах от Еревана, сообщает Армянская служба Радио Свобода — Радио Азатутюн.


Арутюнян был главой МВД с 1999 по 2003 год, в 2003-2008 годах возглавлял полицию страны. Он был свидетелем по делу о столкновениях в Ереване в марте 2008 года. Тогда в городе в результате разгона демонстрантов, недовольных итогом президентских выборов, погибли десять человек. Один из обвиняемых по делу — бывший президент страны Роберт Кочарян.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
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