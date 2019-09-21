Бывший глава МВД Армении найден мёртвым с огнестрельным ранением





Арутюнян был главой МВД с 1999 по 2003 год, в 2003-2008 годах возглавлял полицию страны. Он был свидетелем по делу о столкновениях в Ереване в марте 2008 года. Тогда в городе в результате разгона демонстрантов, недовольных итогом президентских выборов, погибли десять человек. Один из обвиняемых по делу — бывший президент страны Роберт Кочарян.





Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.