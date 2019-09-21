В России расследуется дело о портретах Путина и Медведева на кладбище
Всего два часа провисели на крестах Смоленского лютеранского кладбища портреты Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Шойгу и других государственных деятелей, появившиеся там 19 сентября.
На углах фотографий были черные ленты. Два дня полиция искала тех, кто это сделал, в результате задержала трех активистов “Агитроссии” – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева. Все трое отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби и биллинги телефонных звонков – по утверждению активистов, они к кладбищу даже не приближались.
Как сообщает Радио Свобода, Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о “надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору”.
Адвокат одного из задержанных, Андрея Жексимбаева, считает незаконным задержание своего подзащитного почти на сутки без составления протокола, без еды и воды. В настоящее время Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, Павлу Иванкину присвоен статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района, в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Максим Камакин считает следователей, ведущих это уголовное дело, настроенными по отношению к российской власти радикальнее оппозиционеров, поскольку эти следователи посчитали, что фотографии Путина, Медведева и других представителей власти оскверняют кладбище.
15:35 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».