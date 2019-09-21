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В России расследуется дело о портретах Путина и Медведева на кладбище

Всего два часа провисели на крестах Смоленского лютеранского кладбища портреты Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Шойгу и других государственных деятелей, появившиеся там 19 сентября.



На углах фотографий были черные ленты. Два дня полиция искала тех, кто это сделал, в результате задержала трех активистов “Агитроссии” – Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева. Все трое отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби и биллинги телефонных звонков – по утверждению активистов, они к кладбищу даже не приближались.

Как сообщает Радио Свобода, Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о “надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору”.


Адвокат одного из задержанных, Андрея Жексимбаева, считает незаконным задержание своего подзащитного почти на сутки без составления протокола, без еды и воды. В настоящее время Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, Павлу Иванкину присвоен статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района, в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Максим Камакин считает следователей, ведущих это уголовное дело, настроенными по отношению к российской власти радикальнее оппозиционеров, поскольку эти следователи посчитали, что фотографии Путина, Медведева и других представителей власти оскверняют кладбище.
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