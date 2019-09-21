Все схвачено: Ермошина не ждет сюрпризов от выборов





«Разумную критику будем принимать к исполнению, на предвзятую критику будем реагировать определенными письмами, возражениями. Это нормальная международная практика», — добавила она.





Ермошина воздержалась от предположений по поводу того, может ли сказаться на оценке парламентских выборов международными структурами потепление, которое наблюдается в отношениях Минска с Брюсселем и Вашингтоном.





«Вы знаете, председатель Центральной комиссии не должен вообще давать оценки подобным явлениям с точки зрения большой международной геополитики», — подчеркнула глава ЦИК.





На вопрос, не ожидает ли она каких-либо провокаций на избирательных участках, Ермошина ответила: «Как это можно ожидать? Провокации не ожидаются — как и сюрпризы».