Бердымухамедов уволил своего бывшего спарринг-партнёра на выборах
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о временном освобождении Аннагелди Язмырадова от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства. Об этом 23 сентября сообщило издание Turkmenportal.
Издание не упоминает, что в 2012 году Язмырадов выполнял роль одного из соперников Бердымухамедова на очередных президентских выборах и занял второе место, набрав 1,07% голосов. О причинах увольнения Язмырадова не сообщается.
Выборы 2012 года были для Бердымухамедова вторыми — в первый раз его избрали президентом в 2007 году, через полгода после смерти первого главы независимого Туркменистана Сапармурата Ниязова.
На первых выборах Бердымухамедов набрал 89,23% голосов, на вторых — 97,14% голосов. На третьих выборах, состоявшихся в 2017 году, за действующего президента, по версии властей, проголосовали 97,69% избирателей.
Аннагелди Язмырадов с 2008 года был министром сельского хозяйства, а с февраля 2012 года — вице-премьером.
«Предвыборная программа» Язмырадова представляла собой восхваление жизни в Туркменистане и всех достижений последних лет.
«Широкомасштабные реформы, осуществляемые в независимом нейтральном Туркменистане в эпоху нового Возрождения и великих преобразований, невиданные успехи и достижения в экономике, политике и культуре значительно укрепляют экономическую, политическую и социальную основу нашей суверенной страны», — говорилось в документе.
В 2016 году Язмырадов был переведен с поста вице-премьера на более низкую должность, став хякимом этрапа (главой района) Бахарлы Ахалского велаята (области). В ноябре 2018 года он вновь стал министром сельского хозяйства, а в феврале 2019 года возглавил Госкомитет водного хозяйства.
Источник: fergana
14:41 24/09/2019
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