Когда начнет работать депутатский клуб?
Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что в самое ближайшее время «Депутатский клуб» будет иметь официальную регистрацию.
Как сообщал «Белорусский партизан», идея создания «Депутатского клуба» родилась во время встречи депутатов Верховного Совета 12-го и 13-го созывов, посвященной 25-летию принятия Конституции. Был создан оргкомитет, в который вошли известные в прошлом депутаты.
«Такие клубы есть во многих странах мира, - говорил «Белорусскому партизану» Сергей Калякин. - Люди, которые работали в парламенте, обладают определенным опытом, в том числе и государственного строительства. Они могут выступать и как эксперты, и как инициаторы многих общественно-политических и экономических процессов».
- Мы договорились, что будем пробовать получить регистрацию для «Депутатского клуба», - рассказал «Белорусскому партизану» Анатолий Лебедько. – Сейчас мы уже определились с форматом регистрации. Была дискуссия, что лучше делать – регистрировать общественное объединение или учреждение. Это два совершенно разных затратных плана действий.
В конечном итоге уже есть решение, что мы будем регистрировать учреждение. И сейчас проблема только в том, что многие люди так или иначе завязаны на избирательную кампанию. Но у нас уже есть проект устава, юридический адрес, и я думаю, что до конца года мы все согласуем и решим вопрос с регистрацией.
Почему для нас важна регистрация? Дело в том, что она дает определенные возможности, некий статус. Мы намерены взаимодействовать со структурами власти и активно работать.
Если бы в стране был парламент, местное самоуправление, то перечень возможностей для «Депутатского клуба» был бы ограничен. Но в нашей ситуации, наверное, одними консультациями не обойдется, поле для деятельности обширное.
Павел Мазак, "Белорусский партизан"
14:21 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».