Когда начнет работать депутатский клуб?





Как сообщал «Белорусский партизан», идея создания «Депутатского клуба» родилась во время встречи депутатов Верховного Совета 12-го и 13-го созывов, посвященной 25-летию принятия Конституции. Был создан оргкомитет, в который вошли известные в прошлом депутаты.





«Такие клубы есть во многих странах мира, - говорил «Белорусскому партизану» Сергей Калякин. - Люди, которые работали в парламенте, обладают определенным опытом, в том числе и государственного строительства. Они могут выступать и как эксперты, и как инициаторы многих общественно-политических и экономических процессов».





- Мы договорились, что будем пробовать получить регистрацию для «Депутатского клуба», - рассказал «Белорусскому партизану» Анатолий Лебедько. – Сейчас мы уже определились с форматом регистрации. Была дискуссия, что лучше делать – регистрировать общественное объединение или учреждение. Это два совершенно разных затратных плана действий.





В конечном итоге уже есть решение, что мы будем регистрировать учреждение. И сейчас проблема только в том, что многие люди так или иначе завязаны на избирательную кампанию. Но у нас уже есть проект устава, юридический адрес, и я думаю, что до конца года мы все согласуем и решим вопрос с регистрацией.





Почему для нас важна регистрация? Дело в том, что она дает определенные возможности, некий статус. Мы намерены взаимодействовать со структурами власти и активно работать.





Если бы в стране был парламент, местное самоуправление, то перечень возможностей для «Депутатского клуба» был бы ограничен. Но в нашей ситуации, наверное, одними консультациями не обойдется, поле для деятельности обширное.