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Скандал: США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН

Очередной дипломатический скандал произошел между Россией и США.

Как сообщил российский сенатор Константин Косачев, американское посольство в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова при поездке в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Косачев сообщил "Коммерсанту", что в визах не было отказано - просто посольство не вернуло вовремя паспорта, которые до сих пор остаются в диппредставительстве.

Произошедшее сенатор назвал "беспрецедентной ситуацией", отметив, что утром во вторник прибыл во Внуково-2, откуда должен вылететь самолет с Лавровым. 

Косачев добавил, что члены делегации должны были обеспечивать качественную работу Лаврова и России в целом на сессии Генассамблеи. Визы не получили специалисты разных направлений и департаментов.

"Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа", - заключил сенатор.

Кстати, в конце августа ряд американских также сенаторов заявляли, что Москва отказала им в выдаче въездных виз.
Источник: mk.ru
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