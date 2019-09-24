Глава Госвоенпрома назвал "фейком" информацию о серых поставках белорусского оружия
Беларусь не занимается поставками оружия местного производства в воюющие или находящиеся под санкциями страны, заявил руководитель государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
"Это элемент фейковых новостей. Ни один из этих вбросов не подтвердился", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".
Он также напомнил, что ранее Беларуси были принесены извинения в связи с подобными подозрениями "на самом высоком уровне" и "даже на уровне ООН".
По словам Головченко, в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, "которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны - ни технологий, ни изделий".
Источник: interfax.by
11:22 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».