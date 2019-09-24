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Глава Госвоенпрома назвал "фейком" информацию о серых поставках белорусского оружия

Беларусь не занимается поставками оружия местного производства в воюющие или находящиеся под санкциями страны, заявил руководитель государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

"Это элемент фейковых новостей. Ни один из этих вбросов не подтвердился", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

 Он также напомнил, что ранее Беларуси были принесены извинения в связи с подобными подозрениями "на самом высоком уровне" и "даже на уровне ООН".

По словам Головченко, в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, "которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны - ни технологий, ни изделий".
Источник: interfax.by
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