"Это элемент фейковых новостей. Ни один из этих вбросов не подтвердился", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".





Он также напомнил, что ранее Беларуси были принесены извинения в связи с подобными подозрениями "на самом высоком уровне" и "даже на уровне ООН".





По словам Головченко, в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, "которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны - ни технологий, ни изделий".