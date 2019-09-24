"Я считаю это прямой расправой над собой", - сообщил активист.





Напомним, что начало рассмотрения "дела Полиенко" назначен на 25 сентября в Минском городском суде.





Стало известно, что суд будет закрытым. По мнению правозащитников "Весны", это связано с рассмотрением материалов дела по статье 369 Уголовного кодекса "Оскорбление представителя власти" за оскорбление бывшего министра МВД Игоря Шуневича.





"В связи с тем, что суд будет проходить полностью в закрытом режиме, а это значит будет непрозрачным и изолированным от общества, то считаю это прямой расправой над собой, - сообщил Дмитрий Полиенко в письме своим соратникам. - Я не признаю вину ни по одному эпизоду, а белорусскому правосудию не доверяю ".





Активист считает, что закрытость процесса, а также подписка о неразглашении материалов дела, которые взяли с его адвоката, это специальный репрессивный ход, чтобы осудить по обвинениям, которые шиты белыми нитками.









"Меня обвиняют" со слов ", на основании фантазий и мнений, без фактов и доказательств и собираются скрыть это от общественности, - отмечает Дмитрий. - По Уголовно-процессуальному кодексу, нет оснований делать суд закрытым! "





В связи с этим Дмитрий Полиенко сообщил, что решил полностью бойкотировать судебное разбирательство.





"Я буду вынужден пойти и на другие меры, если суд не сделают открытым, - добавляет активист. - Мое право на справедливый суд нарушено, и другого выхода я не вижу.





Приговор они уже вынесли. Осталось только разыграть театральную постановку. Мне терять уже нечего. В знак несогласия я объявляю молчаливый протест ".





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Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства (ст. 339 УК). Его обвиняют в том, что он распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. Но это было только начало.









2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Дмитрия Полиенко завершена и она передана в прокуратуру для направления в суд. Но прокуратура г. Минска вернула в Заводской районный отдел Следственного комитета дело Дмитрия Полиенко для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса.



