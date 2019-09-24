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Это ж какой взлет карьеры: от учительницы до сборщицы президентских арбузов!

История про первую школьную учительницу Коли Лукашенко наталкивает на невеселые мысли.

Это ж какой взлет карьеры: от учительницы до сборщицы президентских арбузов!
Мария Богомолова на фото справа. Фото БЕЛТА
В конце августа агентство БелТА опубликовало фоторепортаж с приусадебного участка Александра Лукашенко в Дроздах, где глава государства собирал урожай арбузов в компании девушек. «Арбузный батальон» тут же привлек к себе внимание журналистов и обывателей. 

Многих красавиц идентифицировали почти сразу. А вот информация про одну из собирательниц арбузов оказалась окутана тайной. Было известно только имя девушки — Мария Богомолова.

Радыё Свабода провело свое расследование и выяснило, что засветившаяся на арбузных грядках блондинка — первая учительница сына президента. Это она встречала его на первом уроке и провожала на прощальной линейке в 4-м классе.


Правда, все попытки журналистов поговорить с самой Марией Богомоловой успехом не увенчались. Более того, девушка, прочитав сообщение, сразу же удалила свои аккаунты в соцсетях, что вызвало только больший интерес.

Казалось бы, к чему такая таинственность? Другие же сборщицы урожая прятаться от журналистов не стали и вообще всячески демонстрировали свое полное удовлетворение от причастности и близости к телу.

Или дело в самой работе? Это ж какой взлет карьеры: из учительницы переквалифицироваться в сборщицу арбузов на президентском участке! 


Хотя эту фразу сегодня в Беларуси стоит произносить без какой-либо иронии. Как-то так вышло, что президентские грядки стали кузницей кадров для общественно-политического поля.

Так уже было не раз. И по одной и той же схеме. Вначале, глаз главы государства выхватывает симпатичную девушку (чаще это происходит на каких-нибудь конкурсах красоты), потом их апробируют на грядках, и вуаля — она оказывается незаменимым специалистом в самых удивительных и общественно важных сферах.

Мисс Беларусь Мария Василевич колола дрова на президентском участке, а сейчас собирается в депутаты

«Королева Весна-2013», а ныне сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай собирает арбузы. 2018 год... И сопровождает Лукашенко во многих его зарубежных поездках 

Кстати, журналистам так и не удалось выяснить, работает ли Мария Богомолова по-прежнему в школе? С 2015 года информации о ней на сайте школы нет (только в архиве). 

Не удивимся, если окажется, что девушка уже занимает какой-нибудь пост в министерстве или, как Мария Василевич, готовится штурмовать политический олимп.

А если так, то место учительницы в Колиной школе вакантно. Кстати, туда уже есть очень хорошая кандидатура. Лукашенко одобрил.
Источник: gazetaby.com
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