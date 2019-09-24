Лукашенко поговорил о ракетах. Эйсмонт вынуждена объясняться

«Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду не терминология, используемая в Договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и относящаяся к баллистическим и крылатым ракетам. Имелась в виду наша внутренняя классификация! И, в частности, речь шла о новом боеприпасе к отечественной РСЗО «Полонез», применение которого увеличило дальнюю границу поражения с 200 до 300 километров», — приводит слова Эйсмонт агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.





Напомним, Александр Лукашенко на встрече с Головченко заявил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности (от 1000 до 5500 километров), сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.









Его слова опровергли военные. В частности, официальный представитель «Госкомвоенпром» Владимир Лавренюк заявил в интервью Нашай ніве, что таких ракет средней дальности в Беларуси нет.





«Дело в том, что недавно мы представили сразу две новые ракеты. Первая из них — это концепт, — ракета, которая летит до 500 километров, она для «Полонеза». Над этим как раз сейчас идут работы, — заявил Владимир Лавренюк.



