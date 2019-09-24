



«Это будет борьба снаряда и брони. Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — заявил Жаров.





По его словам, новая система противодействия запрещенному контенту, над которой работает Роскомнадзор, учитывает не только IP-протокол. Жаров отметил, что нынешняя система не позволяет полностью заблокировать Telegram и другие запрещенные ресурсы, а только нарушает их работу. Кроме того, в Telegram работают опытные программисты, которые меняют конфигурацию мессенджера, добавил Жаров.





«Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать», — сказал глава Роскомнадзора.









Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки предполагаемых террористов.





По информации Reuters, в сентябре крупные российские операторы протестируют на пользователях в Тюмени новое оборудование для блокировки Telegram.



