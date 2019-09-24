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“Борьба снаряда и брони”: глава Роскомнадзора – о новом методе блокировки Telegram

Роскомнадзор в течение года представит результаты работы новой создаваемой системы для блокировки Telegram и противодействия запрещенному контенту. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, сообщает РИА Новости.


«Это будет борьба снаряда и брони. Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — заявил Жаров.

По его словам, новая система противодействия запрещенному контенту, над которой работает Роскомнадзор, учитывает не только IP-протокол. Жаров отметил, что нынешняя система не позволяет полностью заблокировать Telegram и другие запрещенные ресурсы, а только нарушает их работу. Кроме того, в Telegram работают опытные программисты, которые меняют конфигурацию мессенджера, добавил Жаров.

«Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать», — сказал глава Роскомнадзора.


Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки предполагаемых террористов.

По информации Reuters, в сентябре крупные российские операторы протестируют на пользователях в Тюмени новое оборудование для блокировки Telegram.
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