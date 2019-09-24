ГВПК Беларуси готов отразить атаку Skynet

По его словам, уничтожившая человечество в фантастической серии фильмов «Терминатор» интеллектуальная платформа уже стала самой настоящей реальностью.





"Skynet, который звучал фантастически буквально 20-25 лет назад, уже реальность. Ведь сейчас фактически все страны работают над тем, чтобы объединить системы вооружений в единый замкнутый контур управления - то же самое, чем занимаемся и мы… При использовании иностранного ПО в сфере обороны есть определенные риски. Поэтому для нас стратегически важно сохранить и развить собственную систему военного программного обеспечения, которая даст нам уверенность в безопасности в этом компоненте", - заявил Головченко.









Он поведал, что уже сегодня Беларусь готова сражаться и с дронами из четвертой части франшизы, кошмаривших остатки человечества, с помощью систем противодействия беспилотным летательным аппаратам и радиоэлектронного подавления.





"Буквально на днях мы завершили испытания для представительных делегаций из региона Ближнего Востока. С уникальными, наверное, характеристиками для систем такого класса", - подчеркнул глава ГВПК.





Вместе с тем, опережающими время достижениями, утверждает Головченко, Беларусь готова делиться не со всеми, намекая на сообщения о поставках белорусского оружия в воюющие или находящиеся под санкциями страны.





"Это элемент фейковых новостей. Ни один из этих вбросов не подтвердился. Более того, нам приносили извинения на официальном уровне, даже на уровне ООН, по этому поводу. Хочу со всей ответственностью заявить, что в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны - ни технологий, ни изделий", - успокоил планету чиновник.